Cyberpunk 2077: CD Projekt Red ostrzega przed modami

Cyberpunk 2077 był jednym z najbardziej wyczekiwanych tytułów ostatnich miesięcy i produkcją, która zebrała olbrzymią krytykę wśród posiadaczy konsol poprzedniej generacji. Na tym historia się nie kończy - wciąż pojawiają się kolejne problemy, a aktualizacje potrafią wprowadzić do zabawy następne problemy. Pomimo to sprzedało się 13 mln egzemplarzy gry, a także powstały do niej liczne mody. I to właśnie one mogą stanowić zagrożenie. A konkretnie - używane przez nie, zewnętrzne biblioteki DLL. CD Projekt Red informuje, że otrzymał jest świadomy faktu tego zagrożenia i planuje jak najszybciej naprawić problem.

If you plan to use @CyberpunkGame mods/custom saves on PC, use caution. We've been made aware of a vulnerability in external DLL files the game uses which can be used to execute code on PCs. Issue will be fixed ASAP. For now, please refrain from using files from unknown sources.