Cyberpunk 2077 DLC – premiera, historia, cena, plotki i fakty. Wszystko co wiemy [06.09.2022]

Sprawdźcie zatem, co już wiemy na temat DLC do gry CD Projekt RED.

CD Projekt Red miało ambitne plany wobec Cyberpunk 2077 – miał być samodzielny tryb sieciowy (na wzór GTA Online), liczne darmowe dodatki i ogromne, płatne DLC na poziomie znakomitego „Krew i Wino” do ostatnich przygód Wiedźmina. Niestety, przeciętna premiera w wykonaniu gry sprawiła, że polski deweloper musiał zweryfikować swoje plany. Wiemy już, że porzucono prace na sieciowym trybem. Przełożono również premiery wszystkich dodatków. Początkowo spekulowano nawet, że CD Projekt chce tylko doprowadzić Cyberpunk 2077 do stanu „względnej grywalności”, a następnie porzucić projekt i jego dalszy rozwój. Tak się jednak nie stanie, bowiem „Redzi” nadal wierzą w przyszłość Cyberpunk 2077. Oznacza to, że nadal możemy liczyć na kolejne dodatki i rozszerzenia.

Wiemy już, że do gry trafią zarówno darmowe, jak i płatne DLC. Co wiemy na ich temat obecnie? Kiedy możemy liczyć na ich premierę? Sprawdźmy.

Cyberpunk 2077 DLC – płatne vs darmowe, kiedy i ile?

Pierwsze darmowe dodatki do Cyberpunk 2077 miały trafić do gry już na początku 2021 roku. Co zresztą było oficjalnie zapowiedziane przez CD Projekt RED.

Niestety, problemy z grą sprawiły, że polskie studio musiało mocno zweryfikować swoje plany. Według najnowszych, oficjalnych informacji na pierwsze darmowe DLC możemy liczyć w drugiej połowie 2021 roku. Co z płatnymi dodatkami? To już zupełnie inna historia. Na te przyjdzie nam poczekać najprawdopodobniej do 2022 roku.

Cyberpunk 2077 DLC – zawartość

Na co możemy liczyć w przypadku dodatków i rozszerzeń do Cyberpunk 2077? Z dotychczasowych informacji wiemy, że do gry trafi przynajmniej kilkanaście pomniejszych DLC.

Do sieci trafiła lista 17 paczek z zawartością, które udało się znaleźć w kodzie gry. Ich poszczególne nazwy sugerują, że otrzymamy m.in.:

Możliwość ponownej rozgrywki po ukończeniu gry (tryb Nowa Gra Plus)

Nowe elementy do personalizacji postaci (kurtki, emotki)

Możliwość edycji wyglądu postaci już po rozpoczęciu rozgrywki

Nowe zadania i zlecenia

Nowych przeciwników

Pełna lista darmowych DLC do Cyberpunk 2077, które udało się znaleźć w kodzie gry prezentuje się następująco:

dlc1_swp

dlc2_jposes

dlc3_kab01

dlc4_quartz

dlc5_jackets

dlc6_apart

dlc7_pwp

dlc8_mirror

dlc9_arr06

dlc10_monster

dlc11_jlook

dlc12_mfinish

dlc13_twp

dlc14_arr12

dlc15_ngplus

dlc16_jpn06

dlc17_bwp

Co jednak z płatnymi rozszerzeniami? CD Projekt RED już wcześniej potwierdził, że możemy liczyć na dwa duże DLC, w kodzie gry oznaczone są one jako EP1 i EP2. Z całą pewnością zaoferują nam one zupełnie nową historię, lokacje oraz zadania. Sugeruje się, że pierwsze DLC rozszerzy obszar Pacyfiki. Możliwe, że na graczy będą czekały również nowe systemy i funkcje, w tym możliwość personalizacji pojazdów (którą zresztą wycięto z gry tuż przed jej premierą).

Cyberpunk 2077 DLC – data premiery

Pierwsze darmowe DLC trafiły już do Cyberpunk 2077. Wśród nich warto wyróżnić nowe bronie, wyposażenie, a także możliwość zmiany wyglądu postaci w trakcie rozgrywki. Studio CD Projekt RED zapewniło również już dostęp do nowej wersji gry dedykowanej konsolom PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Co jednak z pierwszym płatnym, fabularnym DLC?

Paweł Sasko - jeden z głównych twórców gry, potwierdził już, że obecnie trwają prace nad pierwszym dużym rozszerzeniem do Cyberpunk 2077. Co więcej, w planach studia są kolejne ambitne aktualizacje i darmowe DLC.

Cyberpunk 2077 otrzyma pierwsze fabularne DLC w 2023 roku (fot. CD Projekt RED)

Niestety, na premierę pierwszego płatnego DLC do Cyberpunk 2077 będziemy musieli poczekać do 2023 roku, o czym oficjalnie poinformowali już przedstawiciele CD Projekt RED. Śmiało możemy jednak założyć, że jeszcze w tym roku otrzymamy pierwsze wieści na temat rzeczonego dodatku.

Cyberpunk 2077 DLC – cena

Darmowe DLC do Cyberpunk 2077 będą… darmowe. Każdy posiadacz gry będzie mógł liczyć na nową zawartość. W przypadku większych rozszerzeń możemy śmiało założyć, że ich cena będzie oscylować w granicach 80 - 120 złotych (w zależności od wybranej platformy).

Aktualizacja 1 - Pierwsze DLC do Cyberpunk 2077 trafi do gry już w lipcu?

Możliwe, że pierwsze DLC do Cyberpunk 2077 zadebiutuje już niebawem. W kuluarach plotkuje się na temat aktualizacji 1.3, której premiera mogłaby się zbiec z wydaniem pierwszego dodatku do gry. Podczas ostatniego spotkania "na żywo", Paweł Sasko - Lead Quest Designer w CD Projekt Red, ujawnił, że DLC do Cyberpunk 2077 trafi "już w tym miesiącu". Czy chodzi o lipiec? Niestety, jest to mało prawdopodobne. Możliwe, że deweloper miał na myśli "w przeciągu miesiąca", co pokrywa się z wieloma wcześniejszymi plotkami na temat DLC do Cyberpunk 2077. Sierpień zapowiada się zatem na wyjątkowo gorący miesiąc dla fanów gry.

Warto podkreślić, że z całą pewnością chodzi tu o darmowe, pomniejsze DLC, a nie jeden z dwóch dużych dodatków, które już wcześniej potwierdził polski zespół. Nie mniej, śmiało możemy stwierdzić, że Cyberpunk 2077 pomału zaczyna "drugie życie". Gra jest już w pełni grywalna i stabilna w wszystkich platformach, a niebawem zacznie otrzymywać nową zawartość. Nam pozostaje trzymać kciuki za dalszy rozwój produkcji.

Aktualizacja 2 - CD Projekt RED celowo wstrzymuje DLC do Cyberpunk 2077? Polskie studia ma w planach odświeżoną premierę gry

Niestety nie potwierdziły się ostatnie doniesienia i Cyberpunk 2077 wciąż nie otrzymał nowej zawartości. Co więcej, przedstawiciele studia są ostatnio wyjątkowo mało aktywni. Co to może oznaczać? Do tej pory polski deweloper był skupiony na "łataniu" swojej ostatniej produkcji. Pomimo licznych problemów i kontrowersji Cyberpunk 2077 to wciąż ogromy komercyjny sukces firmy. CD Projekt zdaje sobie jednak sprawę, że sprzedaż w kolejnych miesiącach, a nawet latach (jak miało to w przypadku gry Wiedźmin 3: Dziki Gon) może wyglądać znacznie gorzej. Dlatego też sugeruje się, że polskie studio szykuje się do "ponownej premiery" CP2077, jak to?

Otóż dobrze wiemy, że Cyberpunk 2077 ma otrzymać nie tylko darmowe DLC, ale również co najmniej dwa duże rozszerzenia. Co więcej, zapowiedziano już next-genową wersję gry, która pozwoli wykorzystać potencjał Xbox Series X/S i PlayStation 5. Obecnie CP2077 jest już w grywalnym stanie i zespół może przeznaczyć większe zasoby na rozwój gry. Coraz więcej wskazuje na to, że CD Projekt RED chce połączyć premierę patcha 1.3, aktualizacji next-gen i premiery pierwszego DLC. Wszystko po to, aby godnie (i głośno) rozpocząć nowy rozdział w historii Cyberpunk 2077.

Taki "świeży start" z pewnością przyciągnąłby do gry nowych graczy, szczególnie, że obecnie sytuacja na rynku konsol nowej generacji wygląda znacznie lepiej. Samo PS5 trafiło już do ponad 10 milionów graczy. Również Xbox Series X/S osiąga rekordową (w historii Microsoftu) sprzedaż. Kiedy zatem możemy liczyć na nową zawartość do Cyberpunk 2077? Jeśli nasze przypuszczenia się potwierdzą, to niestety nie prędko. Plan CDPR wypali tylko wtedy, jeśli nowa zawartość będzie pozbawiona błędów i bugów, możemy zatem założyć, że "nowy start" Cyberpunka odbędzie się najwcześniej na jesieni tego roku.

Aktualizacja 3 - CD Projekt RED ujawnia pierwsze informacje na temat aktualizacji 1.3 i darmowych DLC

Studio CD Projekt RED przerwało milczenia i wreszcie ujawniło pierwsze informacje na temat aktualizacji 1.3. Na co możemy dokładnie liczyć? Tym razem (dla odmiany) patch 1.3 do Cyberpunk 2077 nie będzie się skupiał na usuwaniu błędów tylko na fundamentalnych zmianach w gameplay'u i dodawaniu nowej zawartości. Potwierdzono już, że otrzymamy przebudowaną minimapę, która teraz będzie bardziej funkcjonalna i przejrzysta. Zmiany dotkną również "Chmurę", która ma być łatwiejsza w odbiorze dla graczy. Co to dokładnie oznacza możecie zobaczyć na materiale poniżej.

To jednak nie koniec dobrych wieści, po miesiącach oczekiwania, gracze wreszcie otrzymają dostęp do modyfikacji i zmiany swoich perków. Cyberpunk 2077 posiada rozbudowany system tworzenia i rozwoju postaci. Jednak do tej pory jedyny sposobem na spróbowanie innego stylu rozgrywki, było rozpoczęcie zabawy od nowa. Wraz z debiutem aktualizacji 1.3 będziemy mogli w dowolnej chwili zmienić swoje umiejętności, całkowicie przebudowując postać. Nowa funkcja ma być "łatwo dostępna i przystępna cenowo" - co może oznaczać, że konieczne będzie odwiedzenie fixerów.

Czy to już wszystko? Podobno nie, już dziś (17 sierpnia) o godzinie 18:00 odbędzie się specjalny stream (na Twitchu) z udziałem deweloperów, którzy przedstawią szczegółowe informacje na temat aktualizacji 1.3 do Cyberpunk 2077. Możliwe, że otrzymamy również wieści odnośnie pierwszych darmowych DLC.

Aktualizacja 4 - Pierwsze darmowe DLC ujawnione!

Dziewięć długich miesięcy przyszło nam czekać na ujawnienie pierwszej, "świeżej" zawartości do Cyberpunk 2077. Studio CD Projekt RED wreszcie oficjalnie zapowiedziało, że wraz z aktualizacją 1.3, do gry trafi również pierwsza paczka darmowych DLC. Jeśli jednak liczyliście na coś naprawdę ciekawego (np. możliwość zmiany wyglądu już po rozpoczęciu rozgrywki), to musimy was rozczarować.

Do naszej dyspozycji oddane zostaną:

Alternatywny wygląd Johnny’ego Silverhanda

Johnny Silverhand (fot. CD Projekt RED)

Nowy samochód

Samochód z DLC (fot. CD Projekt RED)

Dwie nowe kurtki dla V

Cyberpunk 2077 DLC (fot. CD Projekt RED)

To niestety tyle, powyższe DLC zadebiutują wraz z aktualizacją 1.3, która na serwery gry powinna trafić "niebawem".

Aktualizacja 5 - Nie liczcie na rychłą premierę DLC do Cyberpunk 2077, na next genową wersję również sobie poczekamy

Nie mamy najlepszych wieści dla sympatyków Cyberpunk 2077. Jeśli liczyliście na rychłą premierę aktualizacji dedykowanej konsolom nowej generacji (PlayStation 5 i Xbox Series X) oraz dużych DLC, to niestety musicie uzbroić się w cierpliwość. Podczas spotkania z inwestorami, Michał Nowakowski - wiceprezydent CD Projekt RED ujawnił, że jego firma nie może dać gwarancji, iż w 2021 roku ukaże się nowa wersja Cyberpunk 2077 przeznaczona dla posiadaczy PS5 i XSX. Podobny los może spotkać również ulepszonego Wiedźmina. CD Projekt RED nie chce bowiem powtórzyć błędów z przeszłości i wydać niedokończony produkt.

Naszym celem jest wydanie next-genowej wersji Cyberpunk 2077 pod koniec tego roku. Jednocześnie, pamiętając o wnioskach, jakie wyciągnęliśmy w ciągu ostatniego roku i biorąc pod uwagę, że ten projekt wciąż pozostaje w fazie rozwoju, nie możemy z całkowitą pewnością powiedzieć, że harmonogram produkcji nie ulegnie zmianie - Michał Nowakowski.

Obecnie najlepszy scenariusz zakłada, że Cyberpunk 2077 trafi na PS5 i Xbox Series X pod koniec bieżącego roku. Oznacza to, że (biorąc pod uwagę dotychczasowy harmonogram prac CD Projektu) możemy zapomnieć o premierze dużego dodatku do Cyberpunk 2077 w tym roku.

Nieco inaczej sprawa wygląda z odświeżeniem gry Wiedźmin 3: Dziki Gon, bowiem za ulepszoną wersję nie odpowiada bezpośrednio CD Projekt RED tylko podwykonawca - Saber Interactive.

W przypadku Wiedźmina 3 sytuacja jest nieco inna, ponieważ zajmuje się tym głównie zewnętrzny zespół, którym jest Saber Interactive, firma, z którą współpracowaliśmy już wcześniej na Switchu, a także przy aktualizacjach w przeszłości - Michał Nowakowski.

Przedstawiciel "Redów" podkreślił jednak, iż liczy na to, że ulepszone wersje gier Cyberpunk 2077 i Wiedźmin 3: Dziki Gon trafią do nas jeszcze w tym roku.

Aktualizacja 6 - DLC do Cyberpunk 2077 pod znakiem zapytania? Wiele zależy od wersji gry na Xbox Series X/S i PS5

Długo nam przyszło czekać na nowe wieści odnośnie przyszłości Cyberpunk 2077. Wiemy już, że wersja gry dedykowana konsolom Xbox Series X/S i PlayStation 5 trafi do nas w pierwszym kwartale 2022 roku. Włodarze CD Projekt RED nie ukrywają, że wiążą z nią wielkie nadzieje i może to być "nowy początek" dla najnowszej gry od "RED'ów". Co więcej, również ewentualne powstanie DLC do Cyberpunk 2077 może być uzależnione od sukcesu next genowej wersji. Jednak bez względu na sukces Cyberpunku na PS5 i Xbox Series, marka ta pozostaje kluczowa dla polskiego studia. Tak przynajmniej, stwierdził Adam Kiciński - jeden z liderów CDPR RED. Co więcej, ujawnił on również, że już w przyszły roku wystartują równoległe prace nad dwoma projektami AAA. Jednym z nich jest z całą pewnością nowa gra w uniwersum Wiedźmina (domniemany Wiedźmin 4). Drugi zaś jest powiązany z Cyberpunk 2077. Niestety nie wiemy czy chodzi o zupełnie nową odsłonę cyklu, czy o DLC do istniejącego już dzieła.

Obecnie koncentrujemy się na naszych dwóch franczyzach. Obie mają ogromny potencjał, więc jednym z naszych strategicznych celów jest rozpoczęcie równoległej pracy nad projektami AAA w ramach naszych IP, co ma nastąpić w przyszłym roku - Adam Kiciński

Przypomnijmy, że jeszcze przed premierą najnowszej produkcji CD Projekt RED, włodarze studia zapowiadali, ze otrzyma ona dwa fabularne rozszerzenia na poziomie "Krew i Wino" oraz "Serce z Kamienia" z gry Wiedźmin 3: Dziki Gon.

Na pierwsze oficjalne informacje o ewentualnych DLC do Cyberpunk 2077 będziemy musieli najprawdopodobniej poczekać do debiutu wersji na PS5 i Xbox Series X/S.

Aktualizacja 7 - CD Projekt Red może pracować nad Cyberpunk 2077: Samurai Edition

Otrzymaliśmy sporo ciekawych informacji na temat przyszłości Cyberpunk 2077. Według najnowszych "przecieków" CD Projekt Red szykuje się do prezentacji zupełnie nowego wydania gry, które ma być jednocześnie "miękkim restartem" produkcji. Cyberpunk 2077: Samurai Edition - bo o nim mowa, ma zadebiutować równolegle z aktualizacją gry dla konsol nowej generacji - Xbox Series X/S i PlayStation 5. Oprócz lepszej oprawy audio-wizualnej nowe wydanie zapewni również szereg poprawek i nowości, które zadebiutują w formie patcha 1.5. Na co dokładnie możemy liczyć? Aktualizacja 1.5 wprowadzi do gry m.in.:

Barberów

System transmogryfikacji

Garaż

Nowe UI

Znacznie poprawione SI NPC

Całkowicie przebudowany system "łupów"

To jednak nie koniec, w skład Cyberpunk 2077: Samurai Edition mają wejść również nowe, darmowe DLC, które zawierać będą: cztery nowe bronie, możliwość personalizacji mieszkania oraz system "nowa gra plus".

Poznaliśmy również pierwsze szczegóły na temat płatnego rozszerzenie do gry. Pierwsze DLC do Cyberpunk 2077 zabierze nas do dzielnicy Pacyfica, który ma nie tylko imponować swoimi rozmiarami, ale również zaoferować graczom zupełnie nowy sposób eksploracji świata (na wzór gier z serii STALKER). Pojawią się także nowi przeciwnicy, bronie i historia.

Według informatorów prezentacja Cyberpunk 2077: Samurai Edition i pierwszego DLC odbędzie się na przełomie stycznia i lutego 2022 roku.

Aktualizacja 8 - CD Projekt Red zapowiada stream z nowościami dla Cyberpunk 2077

Długo nam przyszło czekać na pierwsze w tym roku oficjalne informacje odnośnie przyszłości Cyberpunk 2077. Na szczęście zmieni się to już dzisiaj. Jak zapowiedzieli przedstawiciele CD Projekt Red, już dziś - 15 lutego, o godzinie 16:00 odbędzie się transmisja na platformie Twitch, podczas której poznamy nowe informacje na temat Cyberpunk 2077. Wszystko na to wskazuje, że wreszcie otrzymamy konkretną datę premiery wersji gry na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Możliwe, że przy okazji otrzymamy także nowe wieści o aktualizacji 1.5, która według wcześniejszych plotek, ma zadebiutować równocześnie z wersją next-gen. Czy CD Projekt Red zaskoczy nas czymś jeszcze podczas streamu? Po cichu liczymy na pierwsze wzmianki o płatnym DLC.

Aktualizacja 9 - Trzy nowe, darmowe DLC trafiło do gry

Studio CD Projekt Red postanowiło nas wczoraj solidnie zaskoczyć i nie tylko zaprezentowało liczne nowości, które trafią do Cyberpunk 2077, ale od razu nam je udostępniono. Otrzymaliśmy zatem nie tylko aktualizację dla konsol nowej generacji - PS5 i Xbox Series X/S, ale również patch 1.5. To jednak nie wszystko, do gry trafiły również trzy darmowe DLC:

Dwie zupełnie nowe bronie do nabycia w specjalnym sklepie

Możliwość zmiany wyglądu V już po rozpoczęciu rozgrywki (za pomocą lustra w apartamencie)

4 nowe apartamenty do wynajęcia i możliwość ich urządzania

Niestety, CD Projekt Red nie powiedziało nawet słowa o ewentualnym płatnym DLC. Jest to dość niepokojące, ale możliwe, że polskie studio chce poczekać z kolejnymi ogłoszeniami po zapoznaniu się z reakcjami na wersję next-gen Cyberpunka 2077.

Aktualizacja 10 - CD Projekt Red potwierdziło prace nad dodatkiem do Cyberpunk 2077!

Długo nam przyszło na to czekać, ale wreszcie jest - oficjalne potwierdzenie prac nad DLC do Cyberpunk 2077. Choć trzeba przyznać, że jest ono dość nietypowe. Studio CD Projekt RED oficjalnie zapowiedziało bowiem prace nad nową grą z serii Wiedźmin, która najprawdopodobniej zaprezentuje nam zupełnie nowych bohaterów. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że wszystkie nowe gry polskiego dewelopera będą powstawać na Unreal Engine 5. Jednocześnie ujawniono, że wyjątkiem będzie "nadchodzący dodatek do gry Cyberpunk 2077", który wciąż korzystać będzie z technologii REDengine.

Choć nie jest to nasza wymarzona zapowiedź dodatku, to fani cyberpunkowego uniwersum mogą już zacierać ręce. Aktualizacja 1.5 i wersja Cyberpunk 2077 pokazała, że zarówno w CD Projekt RED, jaki i samej grze wciąż tkwi ogromny potencjał. Miejmy nadzieję, że nadchodzący dodatek do gry będzie jakościowo przypominać znakomite "Krew i Wino" do trzeciego Wiedźmina. Wówczas wybaczymy "RED-om" niemal wszystkie grzeszki, prawda?

Aktualizacja 11 - Cyberpunk 2077 kluczową marką dla CD Projekt RED. Gra otrzyma kolejne aktualizacja i kilka DLC

Wiemy już oficjalnie, że Cyberpunk 2077 otrzyma duże fabularne rozszerzenie. Ostatni komunikat studia mógł sugerować jednak, że na jednym DLC skończy się wsparcie dla najnowszej gry CD Projekt RED. Jak się okazuje, jest zgoła inaczej. Całe zamieszanie wokół DLC do Cyberpunk 2077 postanowił wyjaśni Paweł Sasko - jeden z głównych twórców gry. Zwracając się do społeczności graczy, potwierdził on, że Cyberpunk 2077 otrzyma więcej niż jedno rozszerzenie. Co więcej, zespół deweloperski jest stale powiększany, aby nie tylko zapewnić nową, płatną zawartość, ale również kolejne darmowe aktualizacje.

Nie mogę nic powiedzieć o naszych planach na przyszłość. Ale mogę was zapewnić, że pracujemy nad rozszerzeniami - pracujemy nad rzeczami dla was. Wciąż ulepszamy grę, bo wszyscy jesteśmy świadomi, że jest nad czym pracować. Bardzo się cieszymy, że wersja 1.5 przypadła wam do gustu, a to daje nam większą... motywację do pracy dla was, ponieważ okazujecie nam swoją wdzięczność. To tyle, co mogę Wam powiedzieć. Pracujemy nad rzeczami dla Was. Dosłownie codziennie przeglądam questy, rozmawiam z ludźmi o różnych rzeczach, więc to się dzieje - Paweł Sasko.

Możliwe nawet, że do gry trafi wyczekiwany przez fanów widok z perspektywy trzeciej osoby. Tak przynajmniej wynika z ofert pracy opublikowanych przez CD Projekt RED na swojej stronie. Polskie studio poszukuje bowiem m.in. "programisty kamery". Opis stanowiska mówi: "CD Projekt RED Vancouver poszukuje programisty z doświadczeniem w tworzeniu kamer z perspektywą trzeciej osoby w czasie rzeczywistym". Ponadto polskie studio zatrudni również specjalistę od animacji postaci, co także może sugerować, iż trwają prace nad udostępnieniem graczom perspektywy w trzeciej osobie.

Cyberpunk 2077 może otrzymać widok z perspektywy trzeciej osoby (fot. en.cdprojektred.com/jobs/)

Na razie to wszystko co udało nam się dowiedzieć na temat DLC do Cyberpunk 2077. Możecie być jednak pewni, że gdy tylko pojawią się kolejne informacje, to od razu damy wam znać.

Aktualizacja 12 - Fabularne DLC do Cyberpunk 2077 z oficjalną datą premiery!

Po miesiącach, a nawet już latach oczekiwania, studio CD Projekt RED ujawniło pierwsze konkretne informacje na temat fabularnego DLC do Cyberpunk 2077. Podczas ostatniego spotkania z inwestorami potwierdzono, że Cyberpunk pozostaje kluczową dla polskiego studia marką. Na dowód tego zapowiedziano, iż pierwszy płatny, fabularny dodatek do gry trafi do sprzedaży w 2023 roku. Dowiedzieliśmy się również, że pracuje nad nim ambitny, w pełni zaangażowany w sukces projektu zespół. Możemy także liczyć na kolejne aktualizacje i darmowe DLC. Wsparcie dla Cyberpunk 2077 ma rozciągać się jeszcze przynajmniej 2022 i 2023 rok.

Dla wszystkich, którzy byli w Night City pracujemy też nad kolejnymi DLC i dużym fabularnym dodatkiem - Piotr Nielubowicz, wiceprezes zarządu ds. finansowych w CDPR.

Choć na debiut DLC do Cyberpunk 2077 przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, to na pocieszenie otrzymaliśmy informację, że pierwsze szczegóły na temat DLC otrzymamy jeszcze w 2022 roku.

Aktualizacja 13 - Cyberpunk 2077 ważniejszy niż nowy Wiedźmin. Cyberpunkowa opowieść priorytetem CD Projekt Red

Studio CD Projekt Red zaktualizowało swoje aktualne priorytet i na ich szczycie jest wciąż Cyberpunk 2077. Jest to o tyle zaskakujące, iż wiemy już oficjalnie, że trwają prace nad nową odsłoną serii Wiedźmin (domniemanym Wiedźminem 4).

Jak wynika z najnowszych informacji opublikowanych przez polskiego dewelopera, znaczna część studia pracuje obecnie nad rozwojem DLC do Cyberpunk 2077. Co więcej, spora część pracowników studia wciąż opracowuje aktualizacje i poprawki do gry. Co oznacza, że obecnie ponad połowa deweloperów z CD Projekt Red jest zaangażowana w Cyberpunk 2077. Druga najliczniejsza grupa jest związana oczywiście z nowym Wiedźminem.

To Cyberpunk 2077, a nie Wiedźmin 4 pozostaje priorytetem CD Projekt Red (fot. CD Projekt)

Aktualizacja 13 - CD Projekt Red wydał fortunę na naprawę Cyberpunk 2077 i pierwsze płatne DLC

Z opublikowanych przez CD Projekt Red informacji wiemy już, że Cyberpunk 2077 trafił do 18 milionów graczy. To znakomity wynik, który udało się osiągnąć pomimo popremierowych problemów. Choć polskie studio sporo zarobiło na sprzedaży gry, to musiało również zainwestować sporo gotówki w jej naprawę i dalszy rozwój. Jak wynika z najnowszego raportu finansowego, tylko w 2021 roku studio CD Projekt Red wydało blisko 19 milionów dolarów (~ 82,65 mln złotych) na aktualizacje i popremierowe wsparcie dla Cyberpunk 2077 - w tym na nadchodzące DLC. Biorąc pod uwagę, że całkowity koszt produkcji Cyberpunk 2077 (na dzień premiery) wyniósł 120 milionów dolarów, to kwota wydana w 2021 może tym bardziej imponować.

Śmiało możemy założyć, że w bieżącym roku wydatki na Cyberpunk 2077 nie będą wcale mniejsze, wszak prace nad DLC wchodzą w decydującą fazę. Premiera dodatku do gry zaplanowana jest bowiem na 2023 rok. Powyższe informacje pokazują również dobitnie, że wypowiedzi deweloperów o ciągłym zaangażowaniu w markę Cyberpunk 2077 wcale nie były przesadzone i fani przygód "V" będą mogli cieszyć się nową zawartością już niebawem.

Aktualizacja 14 - Kolejne darmowe DLC do Cyberpunk 2077 w drodze. Twórcy gry szykują dla nas nowe zadania

Paweł Sasko - jeden z głównych deweloperów Cyberpunk 2077, regularnie raczy nas streamami, w których opowiada o grze i nowościach do niej zmierzających. Tym razem Sasko również ujawnił nową zawartość, choć zrobił to w dość niecodzienny sposób. Podczas ostatniej transmisji, deweloper miał otwartą przeglądarkę internetową z licznymi zakładkami. Jedna z nich (pochodząca z arkusza kalkulacyjnego) nosiła tytuł "DLC4 Gigs". Fani błyskawicznie połączyli wszystkie informacje i wysnuli tezę, że jest to "zapowiedź" kolejnego, darmowego DLC, które trafi do Cyberpunk 2077. Nazwa robocza DLC może sugerować, że po raz pierwszy od premiery tytułu otrzymamy nowe zadania i misje.

Nowe zadania z pewnością umiliłby czas oczekiwania na pierwszy fabularny dodatek do Cyberpunk 2077, który, jak już wiemy, trafi do sprzedaży dopiero w 2023 roku.

Aktualizacja 15 - CD Projekt Red potwierdza: Cyberpunk 2077 otrzyma tylko jedno fabularne DLC

Przyszłości Cyberpunk 2077 staje się coraz bardziej klarowna, niestety nie wszyscy gracze będą zadowoleni z informacji, które przekazało ostatnio studio CD Projekt Red. Z ostatniego raportu finansowego firmy dowiedzieliśmy się, że prace nad DLC do Cyberpunk 2077 przebiegają pomyślnie i jeszcze w tym roku (najprawdopodobniej w ostatnim kwartale) rozpocznie się kampania promocyjna rozszerzenia. Oznacza to, że już na jesieni tego roku zobaczymy nową zawartość "w akcji". Bez wątpienia są to znakomite wieści dla sympatyków gry. Niestety, mamy też nieco mniej optymistyczne informacje. Włodarze polskiego studia potwierdzili bowiem, że Cyberpunk 2077 otrzyma ostatecznie tylko jedno fabularne DLC. Nie uda się zatem "RED'om" dotrzymać przedpremierowych obietnic i przygotować dwóch dodatków na miarę "Serce z kamienia" oraz "Krew i Wino" w trzeciego Wiedźmina.

Aktualizacja 16 - DLC do Cyberpunk 2077 możemy zobaczyć już na początku sierpnia

CD Projekt RED chce zakończyć rozdział o nazwie "Cyberpunk 2077" możliwie jak najlepiej. Dopracowywany przez lata tytuł obecnie jest w bardzo dobrej kondycji i pozwala graczom na niemal wszystkich platformach cieszyć się rozgrywką. Największy sprawdzian jednak dopiero przez polskim studiem. Zapowiedziane już wcześniej DLC ma szansę sprawić, że ostatecznie Cyberpunk 2077 zostanie zapamiętany jako znakomita gra RPG-akcji, a nie jako jedna z najbardziej rozczarowujących premier. Włodarze studia zapowiadali wcześniej, że jeszcze tego lata otrzymamy pierwsze informacje na temat dodatku. Możliwe, że nastąpi to już 6 sierpnia, skąd akurat ta data? Otóż tego właśnie dnia CD Projekt RED będzie obchodzić swoją okrągłą 20-tą rocznicę istnienia.

Polski deweloper już zapowiedział wielką imprezę urodzinową, na którą każdy może się dostać (więcej informacji TUTAJ). Trudno wyobrazić sobie lepszą okazję do zaprezentowani choćby teasera DLC do Cyberpunk 2077. Na szczęście na potwierdzenie (bądź zaprzeczenie) tych informacji nie będziemy musieli długo czekać.

Phantom Liberty na oficjalnym zwiastunie!

CD Projekt RED zaprezentował oficjalny teaser nowego dodatku fabularnego. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty zadebiutuje na rynku w 2023 roku na PC oraz konsolach Xbox Series X/S i PS5. Co ważne, podczas rozgrywki ponownie wcielimy się w postać V. Na naszych ekranach pojawi się także Johnny Silverhand, w którego postać wcieli się Keanu Reeves.

DLC ma być utrzymane w klimacie szpiegowskiego thrillera. Pierwsze konkrety na temat DLC napawają optymizmem i pozwalają twierdzić, że czeka nas kolejna świetna przygoda w świecie Cyberpunk 2077.

