Cyberpunk 2077: Gangs of Night City - zapowiedziano nową grę, a ja się pytam gdzie mogę złożyć pre-order?

Studio CD Projekt Red we współpracy z CMON zapowiedziało nową grę w uniwersum Cyberpunk 2077 - Gangs of Night City. Tego jednak z całą pewnością się nie spodziewaliście.

Spis treści

O tym, że CD Projekt Red, jak mało która firma, potrafi wykorzystać potencjał danej marki, nie trzeba nikogo przekonywać. Ilość ciekawego "merchu" do gier z serii Wiedźmin i Cyberpunk 2077 może przyprawić o zawrót głowy. Tym razem jednak polski deweloper postawił na coś zaskakującego i wyjątkowo ciekawego. Mowa o nowej grze w uniwersum Cyberpunk 2077 pod tytułem "Gangs of Night City". Produkcja ta jednak nie będzie dziełem cyfrowym. Za "Gangi Night City" odpowiadać będzie bowiem głównie firma CMON (CoolMiniOrNot), która słynie z tworzenia rozbudowanych gier planszowych i figurkowych. W portfolio CMON znajdziemy m.in. kultowy już cykl gier: Zombicide.

Cyberpunk 2077: Gangs of Night City - co wiemy o grze

Jeśli Cyberpunk 2077: Gangs of Night City będzie trzymał poziom Zombicide, to jestem spokojny o jakość rozgrywki. (fot. CMON)

W Cyberpunk 2077: Gangs of Night City przejmiemy kontrolę nad jednym z gangów Night City i będziemy walczyć o kontrolę i wpływy w światku przestępczym. Niestety, na temat samej rozgrywki wciąż wiemy niewiele. Twórcy zapowiedzieli, że niebawem gra trafi na platformę Kickstarter, gdzie nie tylko będziemy mogli ją zamówić, ale również pomóc w jej rozwoju. Ja już się nie mogę doczekać, szczególnie, że doświadczenia z Zomiecide i zwiastun Gangs of Night City pozwala mi przypuszczać, że czeka na mnie wiele godzin znakomitej zabawy.

Zobacz również:

Przejmij kontrolę nad bezwzględnymi gangami walczącymi o dominację nad przestępczym podziemiem w błyszczącym piekle, jakim jest Night City.

Cyberpunk 2077: Gangs of Night City - trailer

Wspominałem o trailerze Cyberpunk 2077: Gangs of Night City - oto i on. Jeśli lubicie kolekcjonować figurki, to nowa gra od CD Projekt Red i CMON z pewnością was zainteresuje.

Więcej na temat gry i jej premiery powinniśmy dowiedzieć się już niebawem, gdy trafi ona na platformę Kickstarter.

Zobacz również: