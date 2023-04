Cyberpunk 2077 RT overdrive – sprawdzam, czy nowy tryb naprawdę “zabija” karty graficzne?

Gra od CD Project Red otrzymała kolejną aktualizację, która znacząco ma poprawić jakość Ray Tracingu. Jednak pierwsze informacje sugerują, że aby cieszyć się płynną rozgrywką, potrzebujemy mocarnej karty graficznej. Jak jest naprawdę?

Spis treści

Sami developerzy informują, że najnowszą aktualizację powinniśmy traktować jako pokazanie możliwości technologicznych#, a nie jako rozszerzenie do tego tytułu. I nie ma co się dziwić, ponieważ najnowszy patch (1.62) nie wprowadza żadnych innych większych zmian w rozgrywce. Czym zatem jest tryb RT overdrive?

To w końcu był ten Ray Tracing, czy nie?

Dodanie nowego, “lepszego” trybu śledzenia promieni może nasunąć jedno pytanie: czy wcześniejszy RT w Cyberpunku 2077 był oszukany? Przecież zarówno Redzi ,jak i Nvidia wielokrotnie chwalili się czy to wydajnością, czy to jakością oprawy graficznej w tym tytule, zwłaszcza w kontekście DLSS 3.0.

Zobacz również:

Cóż, śmiało można powiedzieć, że wcześniejsze rozwiązanie było poniekąd delikatnym oszustwem. Wynikało ono z ograniczeń mocy dostępnych w dniu premiery gry. W uproszczeniu - nie każdy promień świetlny, odbicie czy cień było realizowane przez RT, a w niektórych przypadkach była stosowana klasyczna rasteryzacja, zaś wszystko opierało się na czterech krokach.

Tryb RT Overdirve wprowadza tak zwany path-traced raytracing. Oznacza to, że obraz generowany jest tylko w dwóch przejściach - osobnym dla oświetlenia i osobnym dla odbić. Dzięki temu wszystkie obiekty występujące w danej scenie otrzymują naturalne cienie, no i nie ma odgórnego limitu ilości źródeł światła. To właśnie z tego powodu opcja ta potrzebuje dużo większych zasobów mocy karty graficznej do generowania płynnego obrazu.

Niektóre rzeczy się nie zmieniają...

Cóż, CD Projekt RED nie ma ostatnio szczęścia do aktualizacji swoich gier. Patch dodający RT do Wiedźmina 3 nie był najlepiej zoptymalizowany na PC, o czym pisałem w osobnym artykule. Również w przypadku nowej łatki do Cyberpunka 2077, nie wszystko wyszło zgodnie z planem. Podczas pierwszej godziny testów gra zawiesiła się i wyłączyła w moim przypadku aż 5 razy! Z tego względu odpuściłem sprawdzanie wydajności na kilku kartach graficznych. Czytając liczne opinie na Reddicie czy na Steam, można przeczytać, że spora część użytkowników ma podobne problemy, co ja.

Testy

Wszystkie testy przeprowadziłem na redakcyjnej platformie testowej, tej samej, z której korzystałem przy sprawdzaniu Hogwarts Legacy, Returnal czy dodającego obsługę DLSS 3.0 patcha do Cyberpunka 2077.

Jak wspomniałem, zdecydowałem się wyłącznie na jedną kartę graficzną, a mianowicie ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Ti AMP AIRO (recenzja wkrótce). Do testów wykorzystałem sterowniki w wersji 531.42 oraz zdecydowałem się na rozdzielczość 2560 x 1440 px.

Jak zatem działa Cyberpunk 2077? Cóż - bez włączonego DLSS 3.0 w trybie RT overdrive możemy liczyć wyłącznie na ok. 20 FPS. Jest to ilość nie wystarczającą, aby liczyć na komfortowe przejście gry. Oczywiście ratunkiem jest DLSS, w tym DLSS 3.0

Warto? Widać różnice?

No i przejdźmy do odpowiedzi na najważniejszego pytania: czy warto włączyć tryb RT overdrive? Wrażenia wizualne zawsze są bardzo subiektywne. Będą one zależeć zarówno od płynności rozgrywki, jak i od posiadanego monitora. Jeżeli mamy ekran obsługujący HDR i mający jasność ponad 700 nitów, czy podłączymy nasz komputer choćby pod telewizor OLED, różnice będą na pewno większe, niż na zwykłym panelu TN czy VA. Po prostu lepsze ekrany lepiej odwzorują cienie czy różnice w jasności w danej lokalizacji. W przypadku refleksów, tych jest zauważalnie więcej, ale warto odnotować fakt, że Vi - główny bohater Cyberpunka 2077, w ogóle nie zostawia swojego odbicia czy to na karoserii samochodów, czy w szybach witryn sklepowych.

Cyberpunk 2077 RT overdrive

Cyberpunk 2077 RT overdrive ( ) × Cyberpunk 2077 RT overdrive - RTX ON Cyberpunk 2077 RT overdrive - RTX ON Cyberpunk 2077 RT overdrive - RTX OFF Cyberpunk 2077 RT overdrive - RTX OFF Cyberpunk 2077 RT overdrive - RTX ON Cyberpunk 2077 RT overdrive - RTX ON Cyberpunk 2077 RT overdrive - RTX OFF Cyberpunk 2077 RT overdrive - RTX OFF Cyberpunk 2077 RT overdrive - RTX OFF Cyberpunk 2077 RT overdrive - RTX OFF Cyberpunk 2077 RT overdrive - RTX ON Cyberpunk 2077 RT overdrive - RTX ON Cyberpunk 2077 RT overdrive - RTX ON Cyberpunk 2077 RT overdrive - RTX ON Cyberpunk 2077 RT overdrive - RTX OFF Cyberpunk 2077 RT overdrive - RTX OFF Cyberpunk 2077 RT overdrive - RTX ON Cyberpunk 2077 RT overdrive - RTX ON Cyberpunk 2077 RT overdrive - RTX OFF Cyberpunk 2077 RT overdrive - RTX OFF

Jeżeli dysponujecie wystarczającą mocną konfiguracja to nic nie stoi na przeszkodzie byście sami spróbowali najnowszego patcha do Cyberpunka 2077. W tym miejscu muszę się zgodzić z twórcami, że aktualizację możemy traktować jako “pokazówkę” możliwości następnej generacji gier. Cóż - tytułów korzystających z path-traced raytracingu obecnie jest zaledwie kilka i trudno powiedzieć, żeby wzbudzały one większe zainteresowanie. Tak naprawdę do tej pory mieliśmy do czynienia wyłącznie z patchami do ponad dziesięcio, a w niektórych przypadkach i ponad dwudziestoletnich tytułów. Wcześniej pełny RT mogliśmy zobaczyć tylko w Quake 2 RTX, modzie do Portala czy Minecrafcie RTX. W tym towarzystwie Cyberpunk 2077 na pewno się wyróżnia.

Pozostaje tylko mieć nadzieje, że Redom szybko uda się wyeliminować błąd powodujący crashowanie się gry.