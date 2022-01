Cyberpunk 2077 Samurai Edition - CD Projekt Red szykuje dla nas niespodziankę

Możliwe, że już niebawem fani Cyberpunk 2077 wreszcie doczekają się dobrych wiadomości. CD Projekt Red szykuje się do prawdziwej ofensywy.

Jeden z najbardziej doświadczonych i rozpoznawalnych leaksterów w branży - 4chan, podzielił się z nami ciekawymi informacjami na temat przyszłości Cyberpunk 2077. Po pierwsze, CD Projekt Red nie rezygnuje z rozwoju gry. Na przełomie stycznia i lutego odbędzie się obszerny stream, podczas którego polski deweloper zapowie Cyberpunk 2077 Samurai Edition - nowe wydanie gry wzbogacone o mnóstwo zawartości i poprawek.

Cyberpunk 2077 Samurai Edition to nowy tytuł wersji gry dedykowanej konsolom Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. Okazuje się jednak, że oprócz usprawnień graficznych otrzymamy również szereg zmian i nowości w samej grze. Wraz z debiutem Samurai Edition, na wszystkich platformach, na których dostępny jest Cyberpunk 2077 pojawi się także aktualizacja 1.5, która wprowadzi do gry m.in.:

Barberów

System transmogryfikacji

Garaż

Nowe UI

Znacznie poprawione SI NPC

Całkowicie przebudowany system "łupów"

To jednak nie koniec dobrych wieści. Premierze Cyberpunk 2077 Samurai Edition towarzyszyć będzie nie tylko patch 1.5, ale również kolejne darmowe DLC, które zagwarantuje nam m.in.: cztery nowe bronie, możliwość personalizacji mieszkania oraz system "nowa gra plus".

4chan potwierdza również, że pierwsze płatne DLC do Cyberpunk 2077 jest już w zaawansowanym stadium produkcji. Gra zabierze nas do regionu Pacyfica, który ma nie tylko imponować swoimi rozmiarami, ale również zaoferować graczom zupełnie nowy sposób eksploracji świata (w stylu przypominającym gry z serii STALKER). Na naszej drodze staną członkowie dwóch nowych gangów - Bozos i Slaughterhouse. Co ciekawe, leakster ujawnia, że CD Projekt Red pracuje także na drugim płatnym DLC, jednak są to na razie prace koncepcyjne. Dalszy jego rozwój jest uzależniony od sukcesu Cyberpunk 2077 Samurai Edition i pierwszego DLC.

Choć 4chan znany jest ze swojej rzetelności, to oczywiście należy pamiętać, że wciąż nie są to oficjalne informacje. Na szczęście, na te nie będziemy musieli długo czekać. Warto przypomnieć, że już wcześniej przedstawiciele studia CD Projekt Red potwierdzili, że wersja Cyberpunk 2077 na Xbox Series X/S i PlayStation 5 zadebiutuje najpóźniej do końca marca 2022 roku.

