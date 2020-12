Cyberpunk 2077 - Uważajcie! Na PC możecie utracić zapisane dane

Kolejne problemy Cyberpunk 2077 i studia CD Projekt Red? Na to wygląda.

Studio CD Projekt Red nie ma ani chwili wytchnienia, od premiery Cyberpunk 2077 minęły już prawie dwa tygodnie, a deweloperzy wciąż są skupieni na produkcji w 100%. Celem numer jeden jest oczywiście poprawa jakości gry na konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Do tej pory ukazały się już dwie aktualizacje. Ostatnia z nich - 1.05, zadebiutowała w miniony weekend i usunęła "lwią część" błędów i problemów, które nękały graczy konsolowych. Okazuje się jednak, że tym razem pomocy potrzebują pecetowcy.

Cyberpunk 2077 na PC wydawał się do tej pory być najlepszą wersją gry. Nie tylko najlepiej wyglądającą, ale również najbardziej stabilną i charakteryzującą się najmniejszą liczbą błędów. Niestety, gracze natknęli się na dość poważną usterkę, która może pozbawić was zapisanych danych, co równać będzie się z utratą wszystkich postępów w grze.

Użytkownicy serwisu Reddit zaczęli masowo dzielić się ze sobą historiami o uszkodzonych plikach z zapisanymi danymi. U wielu graczy zaczął pojawiać się następujący komunikat "zapisane dane są uszkodzone i nie można ich załadować". Szybkie dochodzenie ujawniło, że przyczyną błędu jest rozmiar plików z zapisami gry. Zauważono, że wczytany zapis, którego rozmiar przekracza 6 MB, powoduje, że gra zaczyna wyraźnie wolniej chodzić. Natomiast gdy jego wielkość przekroczy 8 MB, wówczas ulega on uszkodzeniu i nie można go już odczytać. Co ciekawe, największym winowajcą jest tu system rzemiosła - to właśnie on w dużej mierze wpływa na ciągłe rozszerzanie się plików z zapisanymi danymi.

Czy jest jakieś trwałe rozwiązanie tego problemu? Niestety nie, radzimy wam więc regularnie monitorować rozmiar waszych plików z zapisanymi danymi Cyberpunk 2077 i w razie możliwości wykonywać ich kopie bezpieczeństwa. CD Projekt Red jest świadome tego błędu i obiecało, że postara się usunąć go jak najszybciej to tylko możliwe.

