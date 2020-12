Cyberpunk 2077 - czy warto kupić przed premierą?

Sprawdzamy czy warto poddać się hype'owi i już przed premierą zdecydować się na zakup gry Cyberpunk 2077.

Już w najbliższy czwartek miliony graczy uruchomią Cyberpunk 2077 i przeniosą się do dystopijnej przyszłości wykreowanej przez studio CD Projekt Red. Choć dzieło polskiego zespołu z pewnością jest jedbym z najbardziej wyczekiwanych w ostatnich latach, to pytanie brzmi – czy warto się tak spieszyć z poznaniem Night City? Przedstawiamy wam kilka powodów dla których, warto wstrzymać się z zakupem Cyberpunk 2077.

Bugi, bugi wszędzie

Współcześnie z trudem znajdziemy na rynku gry, które w dniu premiery były pozbawione błędów (bugów). Co więcej, często jest tak, że im tytuł większy, tym łatwiej deweloperom umykają pewne elementy wymagające poprawy. Nie inaczej będzie w przypadku Cyberpunk 2077. Choć oczywiście nie kwestionujemy talentu i zaangażowania pracowników polskiego studia, to jak donoszą pierwsi recenzenci - Cyberpunk 2077 jest wręcz naszpikowany błędami. Część z nich z całą pewnością zostanie naprawiona już w dniu premiery, biorąc jednak pod uwagę rozmiar polskiej superprodukcji, to śmiało możemy założyć, że jej „łatanie” zajmie co najmniej kilka tygodni.

Cyberpunk 2077 zaoferuje nam niewidzialne, latające motocykle - tak jakby. (źródło: PC Gamer)

Jeszcze nie do końca next-gen

Posiadacze konsol dziewiątej generacji – Xbox Series X i PlayStation 5, mają już nieco zwiększone oczekiwania wobec gier. Wystarczy powiedzieć, że po obcowaniu z topowymi produkcjami na nowych urządzeniach, powrót do PS4 czy Xbox One jest niezwykle trudny. Premierowe wydanie Cyberpunk 2077 może zatem nie być najlepszym wyborem. Dlaczego? Otóż gra powstawała głównie z myślą o PS4, Xbox One i PC. Na nowych konsolach produkcja CD Projekt Red dostępna będzie tylko dzięki wstecznej kompatybilności. Co więcej, twórcy potwierdzili już, że dopiero w przyszłym roku pojawi się aktualizacja (darmowa), która pozwoli graczom cieszyć się z pełni możliwości Xbox Series X i PS5.

Z gry usunięto sporo kluczowych elementów

Cyberpunk 2077 powstawał naprawdę długo. Możemy być pewni, że już pod tym względem polska produkcja przejdzie do historii branży. Niestety, tak długi czas produkcji sprawił, że wiele pomysłów i koncepcji zostało zmienionych, a niektóre porzucone całkowicie. Sprawdźcie co miało znaleźć się w Cyberpunk 2077, ale ostatecznie do gry nie trafiło.

Strzelanie z dwóch broni jednocześnie

CD Projekt Red regularnie powtarza, że ma zamiar dostarczyć dynamiczny i efektowny system walki, który zadowoli nawet największych malkontentów. Na licznych materiałach promocyjnych Cyberpunk 2077 można dostrzec głównego protagonistę gry - V, dzierżącego daw pistolety. Może by się zatem spodziewać, że również podczas zabawy z tytułem dane nam będzie eliminować przeciwników w ten efektowny sposób. Nic bardziej mylnego, Marcin Momot z CD Projekt RED został zapytany na Twiterze czy strzelanie z dwóch broni jednocześnie będzie możliwe w Cyberpunk 2077. W odpowiedzi usłyszeliśmy jednie - "przykro mi, ale nie". Cóż, nam również jest przykro.

Metro

Metro, które również często pojawia się na materiałach promocyjnych Cyberpunk 2077, miało być jedną z alternatywnych form podróżowania między lokacjami gry. Niestety, jest to kolejny element produkcji, który zdecydowano się usunąć. Zamiast tego do gry trafi bardziej klasyczny system szybkiej podróży - wzorowany na tym z Wiedźmin 3: Dziki Gon. Choć nie jest to może najbardziej istotny fragment rozgrywki, którego ostatecznie zabraknie w Cyberpunk 2077, to z całą pewnością zaboli graczy, którzy cenią sobie wysoką immersję.

Metro w Cyberpunk 2077 nie będzie dostępne dla graczy

Bieganie po ścianach

Nietuzinkowe podejście do starć ma być jedną z kluczowych funkcji Cyberpunk 2077. Twórcy niejednokrotnie podkreślali, że tylko od inwencji graczy będzie zależało, jak poradzą sobie z daną sytuacją. Na pierwszym oficjalny materiale z rozgrywki w Cyberpunk 2077, CD Projekt Red pokazało nam jak będzie to wyglądać w grze. W pewnym momencie blisko 50 minutowego materiału możemy zaobserwować jak główna protagonistka - V, w efektowny sposób, przebiegając po ścianie, dostaje się do swoich przeciwników. Wykorzystanie specjalnych ostrzy do "przyczepiania" się do ściany miało pozwolić graczom na kreatywne podejście do starć. Niestety, Max Pears - główny projektant poziomów w Cyberpunk 2077, zdradził, że z powodów projektowych funkcja ta została usunięty z gry. Szkoda.

Personalizacja pojazdów

Wiemy już, że Cyberpunk 2077 pojawi się mnóstwo zróżnicowanych pojazdów, które ułatwią nam poruszanie się po ogromnym świecie gry. Czy wiecie jednak, że początkowo studio CD Projekt Red twierdziło, iż dane nam będzie dowolnie tuningować i personalizować wygląd dostępnych pojazdów? Niestety, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, taka funkcja nie pojawi się ostatecznie w Cyberpunk 2077. Przedstawiciele CD Projekt Red potwierdzili, że gracze nie będą mogli zmieniać wyglądu ani żadnych innych elementów dostępnych w grze pojazdów.

Cena

Choć może wydawać się to prozaiczny powód, to cena gry, która na konsolach oscyluje w granicach 270 złotych, może solidnie nadszarpnąć budżet. Szczególnie w tak wyjątkowym, przedświątecznym okresie. Premiera Cyberpunk 2077 była przekładana już wielokrotnie, a jej ostateczna data – 10 grudnia, nie wydaje się być najbardziej trafioną.

Czy Cyberpunk 2077 to na pewno gra dla was?

Bądźmy szczerzy, każdy z nas przynajmniej raz w życiu dał się porwać hype'owi na daną produkcję (nie dotyczy to oczywiście tylko gier). To co się obecnie dzieje wokół Cyberpunka, to absolutne szaleństwo. Promocja gry jest niezwykle agresywna (choć dość ciekawa) i logo Cyberpunk 2077 możemy znaleźć niemal wszędzie – w telewizji, internecie, na ulicach, autobusach i aż strach otworzyć lodówkę.

Promocja Cyberpunk 2077 na całego

Warto jednak na chwilę odciąć się od tego zamętu i zadać sobie pytanie - czy CP2077 to na pewno gra dla mnie? Na co należy zwrócić uwagę? Przede wszystkim na uniwersum – jedni kochają cyberpunkowe klimaty i dzieła („Blade Runner”, „Deus Ex”, „Syndicate”), do innych z kolei one zupełnie nie przemawiają. Pamiętajcie też, że jeśli lubicie w grach podziwiać wygląd swojej postaci, to w Cyberpunk 2077, będzie to bardzo mocno ograniczone – dlaczego? Twórcy całkowicie zrezygnowali z perspektywy w trzeciej osobie. Dotyczy to nie tylko walki czy ogólnej eksploracji, ale również dialogów, przerywników filmowych i nawet scen „łóżkowych”. Choć produkcja „Redów” to wciąż „pełnokrwisty” RPG, to należy pamiętać, że znajdą się w nim również elementy typowe dla FPS-ów. No i wreszcie czas gry – przygody w Night City mają nam zająć co najmniej kilkadziesiąt godzin. Pojawiły się nawet sugestie, że poznanie wszystkich wątków pobocznych może zająć aż 170 godzin. Oznacza to, że na ukończenie Cyberpunk 2077 będziecie potrzebowali naprawdę dużo czasu. Warto się zastanowić, czy akurat teraz możecie się jej odpowiednio „poświęcić”. Żeby się nie okazało, że kilka dni po premierze wasza „kupka wstydu” wzbogaci się o kolejną produkcję.

Night City to ogromne miasto, które może was pochłonąć na setki godzin.

Jeśli jednak czujecie, że nie wytrzymacie, a wasz wewnętrzny „gamer” wyrywa się na wolność i chce Cyberpunk 2077 na premierę, to tutaj, znajdziecie najlepsze oferty na PC, PS4 (PS5) i Xbox One (Xbox Series X / S)

