Cyberpunk 2077 – data premiery, system walki, świat, postacie, zadania. Wszystko, co wiemy na temat gry [Aktualizacja 7.12.2020]

Cyberpunk 2077 od CD Projekt RED to jedna z najbardziej oczekiwanych gier tego roku. Nawet najmniejszy skrawek informacji, na temat dzieła polskiego studia, wzbudza ogromne emocje. Dlatego właśnie, postanowiliśmy zebrać dla was wszystkie wieści na temat gry w jednym miejscu.

Spis treści

Cyberpunk 2077 w pigułce – najważniejsze cechy gry

Cyberpunk 2077 to pierwszoosobowa gra RPG osadzona w uniwersum Cyberpunk, autorstwa Mike'a Pondsmitha.

Najnowsza produkcja CD Projekt RED, będzie pod każdym względem większa i bardziej rozbudowana od ostatniego dzieła studia – Wiedźmin 3: Dziki Gon.

Słowem kluczowym w Cyberpunk 2077 jest „swoboda”. Dotyczy ona zarówno kreacji postaci i rozwoju, jak i podejścia do wykonywanych zadań. Gra pozwoli również na jej przejście bez uciekania się do przemocy.

Keanu Reeves pojawi się w grze jako jedna z wiodących postaci – Johnny Silverhand, z którą będzie współpracował główny protagonista.

Cyberpunk 2077, pomimo całkowitego porzucenia widoku trzecioosobowego, nie jest FPS-em.

Premiera i platformy

Cyberpunk 2077 powstaje już wiele lat, po raz pierwszy o produkcji CD Projekt RED usłyszeliśmy w 2012 roku, czyli na długo przed premierą trzeciego Wiedźmina. Po latach, przedstawiciele studia przyznali, że tak wczesne ogłoszenie gry było błędem. Premiera gry miała pierwotnie odbyć się 16 kwietnia tego roku, jednak w styczniu 2020 twórcy ogłosili, że potrzebują więcej czasu na dopracowanie produkcji i ukaże się ona we wrześniu. Niestety, ta data też jest już nieaktualna. Osiemnastego czerwca dowiedzieliśmy się, że choć prace nad grą przebiegają zgodnie z planem, to studio potrzebuje odrobinę dodatkowego czasu i Cyberpunk 2077 zadebiutuje 19 listopada. Miejmy nadzieję, że jest to już finalna data premiery i nie ulegnie ona żadnym zmianom.

Cyberpunk 2077 trafi w dniu premiery na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Potwierdzono również, że gra będzie dostępna dla nabywców konsol dziewiątej generacji – PlayStation 5 i Xbox Series X, już w dniu ich premiery. Choć wersja ta będzie mogła pochwalić się lepszą oprawą audiowizualną, to dopiero w 2021 pojawi się darmowa aktualizacja, która wykorzysta pełną moc nowych konsol w Cyberpunk 2077.

Aktualizacja

Przedstawiciele studia CD Projekt Red po raz kolejny poinformowali o przesunięciu daty premiery Cyberpunk 2077. Powodem tej decyzji jest chęć dopracowania produkcji na wszystkich platformach, a tych jest w sumie aż dziewięć. (Xbox One/X, Xbox Series S/X, PlayStation 4/Pro, PlayStation 5, PC, Stadia).

Nowa data premiery gry polskiego studia do 10 grudnia 2020 roku. Miejmy nadzieję, że tym razem jest to już ostateczny termin i już w przyszłym miesiącu przeniesiemy się do Night City.

Historia, świat i zadania

Mamy rok A.D. 2077, od zapaści ekonomicznej na początku XXI wieku, Stany Zjednoczone są kontrolowane przez megakorporacje. Wiele z nich działa ponad prawem, jednak nikt się tym nie przejmuje, póki każdy odbiera swój czek z wypłatą. Korupcja i niesprawiedliwość są na porządku dziennym, szczególnie w Night City, ogromnej metropolii na południe od San Franciso. Jesteś najemnikiem - V, i tak się składa, że Night City to twój nowy dom. Tak pokrótce prezentuje się historia, wprowadzająca nas w realia Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 Night City

CD Projekt RED niejednokrotnie podkreślało, że chcą jak najwierniej oddać realia twórczości Mike'a Pondsmitha, który zresztą doradza polskiemu zespołowi. Nie zabraknie zatem trudnych decyzji natury moralnej czy poruszania kontrowersyjnych tematów, w tym religijnych. Co więcej, projekt zadań i poziomów znacznie przewyższa to, z czym mieliśmy do czynienia w Wiedźminie 3. Sposobów na rozwiązanie każdego zadania w grze ma być co najmniej kilka (około trzy razy więcej niż w W3).

John Mamais - lider krakowskiego oddziału CD Projekt RED, w jednym z wywiadów zdradził, że na graczy chcących spędzić przy Cyberpunk 2077 jak najwięcej czasu, czeka ponad 75 zadań pobocznych. Choć będą one nieco mniej złożone i efektowne od tych z głównej linii fabularnej, to zdaniem Mamaisa, idealnie pogłębiają immersję gracza ze światem Cyberpunka. Co istotne, każdy z dodatkowych questów ma być wyjątkowy, nie ma tu więc mowy o automatycznym generowaniu zadań.

Night City będzie wyjątkowo „żywym” miastem, zawdzięczać to będziemy m.in. ponad 1000 unikalnych NPC. Dla każdego z nich twórcy ręcznie zaprojektowali oddzielny harmonogram dnia. W efekcie tych działań, niektórych sprzedawców będziemy mogli odwiedzić tylko w określonych godzinach. Znaczącą rolę odgrywać będzie również cykl dnia i nocy.

Kreacja i rozwój postaci

Sporym zaskoczeniem dla niektórych może być również kreator postaci, który pozwoli nam na ogromną swobodę w tworzeniu wirtualnego awatara. Twórcy zapowiedzieli już, że własnym preferencjom będzie można dostosować niemal każdy element ciała, oznacza to m.in., że możliwe będzie stworzenie postaci o żeńskiej budowie z męskimi genitaliami i odwrotnie.

Rozwój bohatera również zaoferuje graczom ogromną swobodę. Naszą postać będą określały nie tylko liczne atrybuty i zdolności, ale również dodatkowe perki i implanty, które w znaczący sposób będą mogły wpłynąć na to, jak zachowuje się dana umiejętność.

Część implantów będziemy mogli stworzyć sami, jednak te najbardziej wyjątkowe, będą od graczy wymagać spełnienia szeregu warunków i odnalezieniu konkretnego specjalisty.

Cyberpunk 2077 z pewnością nie będzie grą „na raz”. Mnogość zadań, opcji i stylów rozgrywki sprawi, że spora część graczy będzie chciała produkcję CD Projekt RED przejść kilka razy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby stworzyć agresywną postać nastawioną na walkę, bądź cichego hakera. Co więcej, ten pierwszy archetyp będzie mógł się wyspecjalizować w broniach palnych bądź białych, możliwe będzie również stworzenie hybrydy, która skutecznie będzie radzić sobie zarówno podczas dystansowej wymiany ognia, jak i starć w zwarciu.

Jeśli wolicie sprawy rozwiązywać po cichu, to Cyberpunk 2077 także wam na to pozwoli. Twórcy przyznali, że początkowo nie mieli w planach dodawania takiego podejścia do rozgrywki, ale w trakcie produkcji i za sprawą sugestii społeczności, postanowili znacząco usprawnić ten styl zabawy. Hakowanie pozwoli na wiele niekonwencjonalnych działań. Wraz z rozwojem zdolności hakowania, będziemy mogli nie tylko otwierać zamknięte drzwi, ale również przejmować kontrolę nad kamerami czy wieżyczkami strażniczymi.

Aktualizacja 29.07.2020

Studio CD Projekt RED postanowiło ujawnić część perków i wsczepów, z których będziemy mogli korzystać z podczas rozgrywki w Cyberpunk 2077. Te pierwsze dzielą się na trzy grupy: atletyczne, rzemieślnicze oraz technologiczne. Odpowiedni ich dobór pozwoli nam na dostosowanie postaci do konkretnego sposobu rozgrywki (np. haker bądź cichy zabójca). Wszczepów będzie wyraźnie mniej, ale za to mają być znacznie bardziej efektowne. Wśród nich znajdziemy m.in. Mantis Blade, czyli najbardziej znany wszczep z Cyberpunk 2077 - dwa ostrza wystające z przedramion. Bardziej szczegółowe informacje na temat dostępnych w grze perków i wszczepów znajdziecie tutaj.

Tylko dla dorosłych

Cyberpunk 2077 zdecydowanie nie jest grą dla dzieci. ESRB (Entertainment Software Rating Board) - amerykańska organizacja zajmująca się ocenianiem zawartości gier, przyznała produkcji CD Projekt RED kategorię „M”. Oznacza to, że gra ta jest skierowana wyłącznie do dorosłych odbiorców. Z uzasadnienia oceny dowiadujemy się, że Cyberpunk 2077 zawiera:„nagość oraz elementy związane z seksualnością”, „sceny seksu”, „odniesienia do fikcyjnych narkotyków”, „ostrą przemoc” oraz „przekleństwa”. ESRB pokusiło się również o szczegółowy opis jednej ze scen z gry, w której to gracz asystuje przy wbijaniu gwoździ w dłonie i stopy innej postaci.

Tryb sieciowy i DLC

Przygoda z Cyberpunk 2077 nie zakończy się po ujrzeniu napisów końcowych. Twórcy już potwierdzili, że do gry zawitają duże rozszerzenia fabularne. Wzorem dla zespołu jest dodatek „Krew i Wino” do Wiedźmin 3: Dziki Gon. Kiedy możemy na nie liczyć? Prawdopodobnie w 2021 roku. Choć liczne opóźnienia, premiery Cyberpunk 2077, z pewnością wpłyną na ich ostateczną datę debiutu.

Cyberpunk 2077 będzie również pierwszą grą CD Projekt RED, która doczeka się pełnoprawnego trybu sieciowego. Co ciekawe, projekt ten jest traktowany niemal jako oddzielna gra. Z tego też powodu, na premierę "Cyberpunk 2077 Online" będziemy musieli poczekać przynajmniej do 2022 roku.

Aktualizacja

Poznaliśmy kolejne szczegóły na temat dalszego rozwoju Cyberpunk 2077. Jak się okazuje nadchodząca produkcja CD Projekt RED będzie wspierana przez wiele długich lat.

Adam Kiciński - CEO CD Projekt, ujawnił, że Cyberpunk 2077 otrzyma więcej DLC niż Wiedźmin 3. Przy czym podkreślił on, że dotyczy to zarówno darmowych, jak i płatnych dodatków. Możemy się spodziewać, że dokładny plan rozwoju gry po jej premierze poznamy w nadchodzących tygodniach.

Lider CD Projektu odniósł się również do trybu sieciowego Cyberpunk 2077, który według obecnych ustaleń ma zadebiutować w okolicach 2022 roku. Dowiedzieliśmy się, że do tego oddzielnego modułu zawita system mikropłatności. Twórcy gry chcą jednak, aby każdy zakupiony w grze przedmiot był warto swojej ceny, a gracze zadowoleni z inwestycji.

Aktualizacja 1.12.2020

Podczas spotkania z inwestorami, Adam Kiciński ujawnił nowe informacji na temat trybu sieciowego do Cyberpunk 2077. Jak stwierdził CEO CD Projekt "nazywanie go trybem, jest błędem". Choć projekt ten początkowo faktycznie miał być po prostu dodatkiem do głównej gry, to w trakcie produkcji urósł on do rozmiarów, które sprawiły, że obecnie jest on traktowany jako oddzielna produkcja, korzystają z tego samego uniwersum. Kiciński dodał, że na Cyberpunk 2077 Online pracuje oddzielny zespół, nie powiązany z deweloperami, którzy tworzą główną przygodę dla jednego gracza.

Coraz więcej wskazuje na to, że CD Projekt RED wzorowało się na Rockstar Games, a sieciowy Cyberpunk 2077 będzie odpowiednikiem GTA Online czy Red Dead Online. Więcej informacji na temat projektu mamy poznać w pierwszym kwartale 2021 roku. Mało prawdopodobne jest jednak, aby zadebiutował on już w przyszłym roku. najbardziej prawdopodobną datą premiery Cyberpunk 2077 Online jest druga połowa 2022 roku.

Funkcje, które zostały usunięte od czasu ujawnienia gry [Aktualizacja 29.07.2020]

Czym bliżej jesteśmy premiery Cyberpunk 2077, tym więcej informacji poznajemy na temat produkcji. Niestety, wśród nich są również te dotyczące elementów, które początkowo miały trafić do gry, ale ostatecznie ich zabraknie. Sprawdźmy czego zabraknie nam w finalnej wersji Cyberpunk 2077:

Bieganie po ścianach

Pamiętacie pierwszy oficjalny materiał z rozgrywki w Cyberpunk 2077? Jeśli nie, to możecie obejrzeć go poniżej. Na tym blisko 50 minutowym filmie możemy w pewnym momencie zaobserwować jak główna protagonistka - V, w efektowny sposób, przebiegając po ścianie, dostaje się do swoich przeciwników (42:55 na filmiku). Wykorzystanie specjalnych ostrzy do "przyczepiania" się do ściany miało pozwolić graczom na kreatywne podejście do starć. Niestety, Max Pears - główny projektant poziomów w Cyberpunk 2077, zdradził, że z powodów projektowych funkcja ta została usunięty z gry. Szkoda.

Personalizacja pojazdów

Cyberpunk 2077 często jest porównywany do gier z serii GTA, a to m.in. za sprawą ogromnego, otwartego świata i swobody działania. Wiemy już, że w swobodnym przemieszczaniu się po ogromnej mapie pomogą nam pojazdy. Niestety, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie dane będzie nam dostosować je do naszych potrzeb. Przedstawiciele CD Projekt RED potwierdzili, że gracze nie będą mogli zmieniać wyglądu ani żadnych innych elementów dostępnych w grze pojazdów. Na pocieszenie pozostaje nam fakt, że tych w Cyberpunk 2077 ma być całkiem sporo, a do świata gry trafią już odpowiednio zmodyfikowane.

Strzelanie z dwóch broni jednocześnie

CD Projekt RED regularnie powtarza, że ma zamiar dostarczyć dynamiczny i efektowny system walki, który zadowoli nawet największych malkontentów. Na licznych materiałach promocyjnych Cyberpunk 2077 można dostrzec głównego protagonistę gry - V, dzierżącego daw pistolety. Może by się zatem spodziewać, że również podczas zabawy z tytułem dane nam będzie eliminować przeciwników w ten efektowny sposób. Nic bardziej mylnego, Marcin Momot z CD Projekt RED został zapytany na Twiterze czy strzelanie z dwóch broni jednocześnie będzie możliwe w Cyberpunk 2077. W odpowiedzi usłyszeliśmy jednie - przykro mi, ale nie. Cóż, nam również jest przykro.

Metro

Metro, które zresztą często pojawia się na materiałach promocyjnych Cyberpunk 2077, miało być jedną z alternatywnych form podróżowania między lokacjami gry. Niestety, jest to kolejny element produkcji, który zdecydowano się usunąć. Zamiast tego do gry trafi bardziej klasyczny system szybkiej podróży - wzorowany na tym z Wiedźmin 3: Dziki Gon. Choć nie jest to może najbardziej istotny fragment rozgrywki, którego ostatecznie zabraknie w Cyberpunk 2077, to z całą pewnością zaboli graczy, którzy cenią sobie wysoką immersję.

Wydania i edycje

Cyberpunk 2077 dostępny będzie w wielu wydaniach i specjalnych edycjach. Jeśli już teraz nie możecie doczekać się debiutu produkcji CD Projekt RED, to warto rozważyć inwestycję w specjalne zestawy przedsprzedażowe, które oprócz samej gry, gwarantują również stylizowany steelbook oraz inne gadżety, jak np. breloki.

Na wyjątkową okazję mogą liczyć również kolekcjonerzy nietypowych wydań konsol. CD Projekt, wspólnie z Microsoftem, przygotował niepowtarzalną edycję Xbox One X (1TB) wraz ze stylizowanym kontrolerem.

Konsola Xbox One X w wersji Cyberpunk 2077

Na co jeszcze możemy liczyć? Oczywiście na wydanie kolekcjonerskie, w którego skład wejdą m.in.:

Pudełko z Edycji Kolekcjonerskiej

Kolekcjonerski SteelBook

Figurka prezentująca główną postać z gry (25 centymetrowa)

Artbook w twardej oprawie

Metalowy brelok

Mapa Night City

Pocztówki z Night City

Kompendium wiedzy z informacjami na temat świata gry

Cyfrowe dodatki, w tym ścieżka dźwiękowa

Cyberpunk 2077 Edycja Kolekcjonerska

Najwięksi fani Cyberpunk 2077 mogą również sięgnąć po limitowaną kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 2080 Ti CyberPunk 2077 Edition bądź wyjątkowy dysk marki Seagate, dedykowany konsoli Xbox One.

Nvidia GeForce RTX 2080 Ti CyberPunk 2077 Edition

Cyberpunk 2077 Seagate Game Drive

Niestety, wydanie to jest już niemal całkowicie wyprzedane, choć na niektórych serwisach aukcyjnych pojawiają się jeszcze „okazyjne” oferty.

Aktualizacja 1.12.2020

Choć na pełnoprawną wersję Cyberpunk 2077 dedykowaną konsolom nowej generacji (Xbox Series X i PlayStation 5) musimy poczekać do przyszłego roku, to i tak już w grudniu moc nowych urządzeń zapewni nam lepsze wrażenia z rozgrywki niż PS4/Xbox One.

Jeśli chcecie wejść w nową generację z Cyberpunk 2077, to Microsoft wspólnie z CD Projekt RED przygotował wyjątkowy zestaw sprzedażowy - konsola Xbox Series X wraz z grą. Musicie się jednak spieszyć, bo już niewiele ich pozostało.

Cyberpunk 2077 - wymagania sprzętowe

Cyberpunk 2077 - Minimalne wymagania sprzętowe na PC (1080p):

OS: 64-bit Windows 7 lub 64-bit Windows 10

DirectX 12

Procesor: Intel Core i5-3570K lub AMD FX8310

RAM: 8 GB

GPU: Nvidia GeForce GTX 780 3 GB lub AMD Radeon RX 470

Miejsce na dysku: 70 GB HDD (SSD zalecany)

Cyberpunk 2077 - Zalecane wymagania sprzętowe na PC (1080p):

OS: 64-bit Windows 10

DirectX 12

Procesor: Intel Core i7-4790 lub AMD Ryzen 3 3200G

RAM: 12 GB

GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 6 GB lub GTX 1660 Super lub AMD Radeon RX 590

Miejsce na dysku: 70 GB SSD

Cyberpunk 2077 - Wysokie wymagania sprzętowe na PC (1440p):

OS: 64-bit Windows 10

DirectX 12

Procesor: Intel Core i7-4790 lub AMD Ryzen 3 3200G

RAM: 12 GB

GPU: Nvidia GeForce RTX 2060 lub AMD Radeon RX 5700 XT

Miejsce na dysku: 70 GB SSD

Cyberpunk 2077 - Wymagania sprzętowe Ultra na PC (4K):

OS: 64-bit Windows 10

DirectX 12

Procesor: Intel Core i7-4790 lub AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16 GB

GPU: Nvidia GeForce RTX 2080S / RTX 3070 lub AMD Radeon RX 6800 XT

Miejsce na dysku: 70 GB SSD

Studio CD Projekt RED podało również szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji, jaką muszą posiadać nasze PC-ty, jeśli chcemy w Cyberpunk 2077 wykorzystać technologię - ray-tracing.

Cyberpunk 2077 - Minimalne wymagania sprzętowe dla ray-tracing na PC (1080p)

OS: 64-bit Windows 10

DirectX 12

Procesor: Intel Core i7-4790 lub AMD Ryzen 3 3200G

RAM: 16 GB

GPU: Nvidia GeForce RTX 2060

Miejsce na dysku: 70 GB SSD

Cyberpunk 2077 - Wysokie wymagania sprzętowe dla ray-tracing na PC (1440p)

OS: 64-bit Windows 10

DirectX 12

Procesor: Intel Core i7-6700 lub AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16 GB

GPU: Nvidia GeForce RTX 3070

Miejsce na dysku: 70 GB SSD

Cyberpunk 2077 - Wymagania sprzętowe Ultra dla dla ray-tracing na PC (4K)

OS: 64-bit Windows 10

DirectX 12

Procesor: Intel Core i7-6790 lub AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16 GB

GPU: Nvidia GeForce RTX 3080

Miejsce na dysku: 70 GB SSD

Jak prezentuje się ray-tracing w Cyberpunk 2077 możecie zobaczyć na materiale poniżej. Warto dodać, że konsole Xbox Series X i PlayStation 5 również zapewnią nam wsparcie dla owej technologii. Jednak pojawi się ona na nowej generacji dopiero w 2021 roku, dzięki specjalnej next-genowej aktualizacji gry.

Nowe materiały z rozgrywki [Aktualizacja 22.11.2020]

CD Projekt RED z okazji Night City Wire opublikowało nowy zwiastun produkcji. Przy okazji pierwsi dziennikarze mieli okazję zapoznać się z produkcją polskiego studia.

Polski deweloper zaprezentował nam kolejne obszerne materiały z rozgrywki w Cyberpunk 2077. Dzięki nowym publikacjom możemy nie tylko lepiej poznać historię gry, w tym postać Johnny'ego Silverhanda, w którą wciela się Keanu Reeves, ale również szczegóły dotyczące gameplay'u.

Aktualizacja 1.12.2020

Premiera Cyberpunk 2077 nastąpi już za kilka dni. Internet rozgrzany jest do czerwoności, a gracze muszą uważać na spoilery, które zdąrzyły już trafić do "sieci"? Debiut Cyberpunk 2077 to jednak nie tylko święto gamingu, każdy chce troszką uczknąć z hype'u na produckję CD Projekt RED.

Sieć sklepów Lidl już zapowiedziała, że w przyszłym tygodniu będzie można nabyć pudełkową wersję gry (wzbogaconą o liczne dodatki fizyczne, jak i cyfrowe) na PS4 (działa również PS5), Xbox One (działa również na Xbox Series X) i PC. Przy czym musicie pamiętać, że o grę musicie poprosić przy kasie u kasjera, nie będzie ona wystawiana bezpośrednio na sklepowych półkach.

Cyberpunk 2077 trafi do Lidla 12 grudnia w cenach: 269 złotych za wersje na konsole (PS4/Xbox One) oraz 219 zł za edycje na PC.

Nie tylko Lidl chce wykorzystać premierę Cyberpunk 2077, również telewizja Polsat (a konkretnie Polsat Games) ma ambitne plany powiązane z debiutem gry. Już 9 grudnia o godzinie 20:00 wystartuje specjalny czterogodzinny program, który poprowadzą Krzysztof Ibisz i Agnieszka Borysiuk.

Podczas transmisji podzielonej na cztery obszerne segmenty przewidziano spotkania ze specjalnymi gośćmi, jak choćby z Mike'em Pondsmith'em, twórcą systemu fabularnego Cyberpunk czy deweloperami. Swoją obecność potwierdzili już: Marcin Blacha, kierujący zespołem scenarzystów, Sebastian Kalemba, szefujący działowi animacji oraz Paweł Sasko, prowadzący dział questów w CD Projekt Red. Możemy również liczyć na wystąpienia osób znanych z gamingowej branży i najlepszych cosplayerów.

Jeśli nie możecie doczekać się premiery Cyberpunk 2077, to może być idealna okazja to przeczekania ostatnich godzin do debiutu produkcji.

Aktualizacja 7.12.2020

Do premiery Cyberpunk 2077 pozostały już tylko 4 dni. Studio CD Projekt Red nie marnuje zatem czasu i stara się jak najlepiej go wykorzystać. Dowiedzieliśmy się m.in., że do gry trafi wyjątkowo rozbudowany tryb fotograficzny. Jeśli myśleliście, że twórcy Ghost of Tsushima doprowadzili ten element produkcji do perfekcji, to zobaczcie do przygotowało polskie studio.

Śmiało możemy założyć, że już wkrótce internet zaleją efektownie wykonane mini arcydzieła wykonane przez najzdolniejszych graczy.

Choć wiemy już, że Cyberpunk "ważyć" będzie około 70 GB, to niestety trzeba się liczyć z zarezerwowaniem sporej ilości dodatkowej przestrzeni na naszych dyskach. Pierwsi leaksterzy i recenzenci, którzy obcują już z grą, informują, że pierwszy patch waży około 43 GB, co więcej, w dniu premiery na graczy ma czekać nie jedna, a dwie "łatki".

Mamy też dobre wieści dla posiadaczy konsol nowej generacj - Xbox Series X i PlayStation 5. Według dotychczasowych informacji, Cyberpunk 2077 działa i wygląda zauważalnie lepiej niż na starszych sprzętach. Niby nie powinno być to wielkim zaskoczeniem, jednak należy pamiętać, że gra polskiego studia powstała z myślą o PS4 i Xbox One. Na nowych urządzeniach dostępna będzie ona jedynie we wstecznej kompatybilności. Na aktualizację, która przeniesie Cyberpunk 2077 na dziewiątą generację konsol będziemy musieli poczekać do przyszłego roku. Jednak, jeśli wierzyć leaksterom, już w dniu premiery produkcja CD Projekt Red będzie działać na Xbox Series X i PS5 w 60 klatkach na sekundę. Co więcej, gra ma na zaoferować dwa tryby graficzne - jeden nastawiony na wydajność (zmienna rozdzielczość i 60 kl./s), natomiast drugi na doznania wizualne (natywne 4K i 30 kl./s).

To na razie wszystkie wieści na temat Cyberpunk 2077. Jeśli tylko pojawią się nowe informacje, damy wam znać.

