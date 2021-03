Cyberpunk 2077 dostępny w rekordowo niskiej cenie na PC

Tak tanio jeszcze nie było, ale musicie się śpieszyć.

Cyberpunk 2077 już wkrótce po premierze trafił do ponad 13 milionów graczy. Jednak nie wszyscy zainteresowani produkcją CD Projekt RED zdecydowali się na jej zakup. Dlaczego? Otóż bardzo szybko okazało się, że Cyberpunk 2077 to gra mocno niedopracowana. Liczne błędy, glitche, a także problemy z optymalizacją nękały zarówno graczy konsolowych, jak i tych, którzy wybrali wersję na PC.

Na szczęście CD Projekt ostro zabrał się do roboty, a gra jest już w znacznie lepszym stanie. Liczne patche sprawiły, że z gry zniknęło większość błędów, a konsolowe wydania są grywalne. Co więcej, twórcy gry potwierdzili, że kolejna ogromna aktualizacja, oznaczona cyferkami 1.2, trafi do Cyberpunk 2077 już w drugiej połowie marca. Trudno zatem wyobrazić sobie lepszą okazję na rozpoczęcie swojej przygody z najnowszą produkcją "Redów". Szczególnie, że wersję gry na PC możecie obecnie zgarnąć w rekordowo niskiej cenie.

W sieci sklepów RTV Euro AGD wystartowały właśnie liczne promocje w ramach "48h turbo okazji". Dzięki temu Cyberpunk 2077 możecie kupić za jedyne 139 złotych. Należy jednak podkreślić, iż jest to cyfrowa wersja gry, w ramach której otrzymujemy klucz do pobrania gry ze sklepu. Pamiętajcie, że na podjęcie decyzji nie macie wiele czasu, promocja potrwa jedynie do jutra (11.03.2021), do godziny 23:59.

Zobacz również: PS5 w zestawie z grami za 2982 zł dostępne w jednym z polskich sklepów