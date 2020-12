Cyberpunk 2077 gorszy na PS5? Xbox Series X z dodatkową funkcją

Wersja konsolowa Cyberpunk 2077 trafił właśnie do pierwszych dziennikarzy. Jak się okazuje, produkcja CD Projekt Red na PS5 została pozbawiona ważnej funkcji, którą posiada Xbox Series X.

Polskie studio od dawna żyje w bardzo dobrych relacjach z Microsoftem. Wystarczy przypomnieć, że postać grana przez Keanu Reevesa - Johnny Silverhand i pamiętny zwiastun, zostały ujawnione na konferencji Microsoftu. Co więcej, sam Phil Spencer (CEO Xboxa) pomagał w organizacji całego przedsięwzięcia i utrzymaniu wszystkiego w tajemnicy.

Być może to właśnie dobre relacje firm CD Projekt Red i Microsoft przyczyniły się do tego, że Cyberpunk 2077 na Xbox Series X jest mocniej "dopieszczoną" przez twórców wersją gry. Jak donosi serwis VGC (videogameschronicle.com), który właśnie otrzymał recenzenckie kopie gry dedykowane konsolom, Cyberpunk 2077 na Xbox Series X otrzymał dwie funkcje wyświetlania obrazu, natomiast na PS5 wizualne aspekty gry są ustawione odgórnie.

Co to dokładnie oznacza? Posiadacze gry na Xbox Series X będą mogli zdecydować czy wolą postawić na wydajność (60 FPS'ów i zmienną rozdzielczość - docelowo 4K) czy jakość (natywne 4K i 30 FPS'ów). W Cyberpunk 2077 na PlayStation 5 takiej opcji nie znajdziemy. Gra ma domyślnie działać w 60 klatkach na sekundę i zmiennej rozdzielczości. Skąd taka decyzja twórców? Okazuje się, że wszystkiemu winny jest sprzęt Sony, a konkretnie - jak radzi sobie ze wsteczną kompatybilnością.

Najlepiej obrazuje to wypowiedź przedstawicieli studia Psyonix (Rocket League): "Odblokowanie 120 klatek na sekundę na Xbox Series X/S wymaga on nas przygotowania małej aktualizacji, jednak w przypadku PS5 wymaga to już od nas przygotowania pełnego portu, ze względu na sposób, w jaki kompatybilność wsteczna jest zaimplementowana na konsoli, i niestety nie było to możliwe, ponieważ skupiliśmy się na innym rzeczach”.

Chcąc zatem w pełni cieszyć się Cyberpunkiem 2077 na PlayStation 5, będziemy zmuszeni poczekać na, zapowiedzianą już, next-genową aktualizację, która ma zadebiutować na początku przyszłego roku.

Zobacz również: PS5 otrzymało nową aktualizację systemową - 20.02-02.30