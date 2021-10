Cyberpunk 2077 i Wiedźmin 3 na PS5 i Xbox Series X opóźnione! Na premierę jeszcze sobie poczekamy

Nie mamy dobrych wieści dla sympatyków twórczości studia CD Projekt RED. Jak właśnie się dowiedzieliśmy, Cyberpunk 2077 i Wiedźmin 3: Dziki Gon nie otrzymają aktualizacji next-gen w tym roku.

fot. CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 miał być kolejnym wielkim rozdziałem w historii CD Projekt RED. Tymczasem okazało się, że najnowsza gra studia przysparza polskiemu deweloperowi samych kłopotów. Pomijając już dodatkowe koszta związane z ciągłym naprawianiem gry i gigantyczną stratą zaufania, to zajęty ratowaniem Cyberpunka producent musiał poprzesuwać pozostałe swoje projektu. Jak właśnie ujawnili włodarze CD Projekt RED ulepszone wersje gier Wiedźmin 3: Dziki Gon i Cyberpunk 2077 na PlayStation 5, Xbox Series X/S i PC nie trafią na rynek w tym roku.

Next-genowy Cyberpunk 2077 pojawi się najwcześniej w pierwszym kwartale 2022 roku, natomiast na odświeżone przygody Geralta będzie musieli poczekać aż do połowy 2022 roku. Niestety, jeśli liczyliście na to, że w rocznicę Cyberpunk 2077 zagracie w najlepszą możliwą wersję gry na nowych konsolach, to musicie obejść się smakiem.

Zobacz również:

W krótkim komunikacie opublikowany na Twiterze CD Projekt RED ujawnia jedynie, że zespoły odpowiedzialne za nowe wersje potrzebują więcej czasu, a polski deweloper nie chce już popełnić błędów z przeszłości.

fot. CD Projekt RED

Cóż, zdecydowanie nie tak wyobrażaliśmy sobie rok 2021 w wykonaniu CD Projekt RED. Pozostaje nam mieć nadzieję, że w kolejnym będzie lepiej.

Zobacz również: FIFA 22 TOTW 5 - pierwszy Polak w drużynie tygodnia FUT22 i nie jest to Lewandowski