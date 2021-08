Cyberpunk 2077 jednak z trybem multiplayer? To możliwe!

CD Projekt RED wciąż ma ambitne plany względem gry Cyberpunk 2077. Do gry zawitają nie tylko dwa duże DLC, ale również tryb multiplayer.

Cyberpunk 2077 (fot. CD Projekt RED)

Cyberpunk 2077 otrzymał w zeszłym tygodniu "największą aktualizację w historii" - patch 1.3. Wraz z nią do gry zawitały pierwsze darmowe DLC. Choć gracze są dalecy od hurraoptymizmu, to wyraźnie widać, że CD Projekt RED nie ma zamiaru rezygnować ze swojego najnowszego tytułu. Co więcej, pojawiły się konkretne poszlaki, które sugerują, że CP2077 może w przyszłości zostać znacznie rozbudowane.

Tyler McVicker - popularny YouTuber, dokonał analizy plików gry po aktualizacji 1.3. Wynika z niej, że polskie studio wprowadziło znaczące zmiany w Cyberpunku i jego silniku. Co jeszcze bardziej istotne, analiza pliku wykonywalnego gry znalazła nowe odniesienia do trybu multiplayer i nadchodzących rozszerzeń.

fot. Tyler McVicker

Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że pojawiają się tam nowej informacje zarówno odnośnie obecnego trybu multiplayer, jak i "starego multiplayera". Warto tu przypomnieć, że Cyberpunk 2077 miał początkowo otrzymać ogromny samodzielny moduł sieciowy (na wzór GTA Online). Niestety, po kiepskiej premierze podstawowej gry, studio CD Projekt RED zdecydowało się zrezygnować z dalszy prac nad multiplayerem.

Adam Kiciński - współzałożyciel CD Projektu, podkreślił wówczas, że jego firma nie ma zamiaru rezygnować z sieciowych rozwiązań w swoich grach, ale w przyszłości będą one zintegrowane bezpośrednio z główny dziełem. Możliwe zatem, że CD Projekt RED chce dodać funkcje sieciowe do Cyberpunk 2077 najprawdopodobniej w formie DLC lub darmowej aktualizacji. Niestety, nie mamy co liczyć na rychłe ogłoszenie nowych informacji na temat gry. Póki co większość graczy wyczekuje premiery aktualizacji przeznaczonej dla konsol nowej generacji - PlayStation 5, Xbox Series X i Series S.

