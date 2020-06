Cyberpunk 2077 już od dnia premiery będzie działać na PlayStation 4 i PlayStation 5

Studio CD Projekt RED potwierdziło właśnie, że już w dniu premiery nowych konsol - PlayStation 5 i Xbox Series X, zagramy na nich w Cyberpunk 2077.

Wczoraj dowiedzieliśmy się, że premiera Cyberpunk 2077 została (ponownie) przesunięta. Nowa data debiutu gry studia CD Projekt RED to 19 listopada. Adam Kiciński - CEO polskiego zespołu, postanowił odpowiedzieć na kilka najważniejszych pytań dotyczących przyszłości gry.

Kiciński potwierdził, że Cyberpunk 2077 może już oficjalnie uchodzić za tytuł cross-genowy. Oznacza to, że produkcja od dnia swojego debiutu będzie działać zarówno na konsolach obecnej (PlayStation 4, Xbox One), jak i przyszłej generacji (PlayStation 5, Xbox Series X). Co nie jest wielkim zaskoczeniem, CEO CD Projekt RED przyznał, że gra będzie lepiej wyglądać na konsolach następnej generacji, jednak będzie to dopiero przedsmak możliwości nowego sprzętu i Cyberpunk 2077.

W 2021 roku pojawi się stosowna aktualizacja dla posiadaczy PlayStation 5 i Xbox Series X, która sprawi, że gra polskiego studia będzie wyglądać jeszcze lepiej. Oczywiście będzie ona darmowa i otrzymają ją wszyscy gracze.

Adam Kiciński ujawnił również, że opóźnienia związane z premierą gry przełożą się również na, zapowiedziane już, rozszerzenia oraz tryb sieciowy. Wszystkie te elementy i dodatkowa zawartość również zadebiutuje później niż planowano.

Cóż, osoby niezdecydowane na zakup nowych konsol już w dniu premiery, właśnie zyskał kolejny powód do inwestycji.

Zobacz również: EA Play Live 2020 - najgorsze "growe" wydarzenie roku?