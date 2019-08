Cyberpunk 2077 - już w przyszłym tygodniu zobaczymy nowy gameplay produkcji CD Projekt RED

Studio CD Projekt RED ujawniło, że już w przyszłym tygodniu zobaczymy zupełnie nowy materiał z rozgrywki w Cyberpunk 2077.

Na oficjalnym blogu Cyberpunk 2077 pojawił się wpis, w którym twórcy zapowiadają przyszłotygodniowy stream. Wydarzenie odbędzie się dokładnie 30 sierpnia (piątek) o godzinie 20:00. CD Projekt RED szykuje dla nas 15 minutowy materiał, który został zaprezentowany dziennikarzom podczas trwających właśnie targów Gamescom 2019. Stream będzie dostępny dla każdego na Twitchu bądź Mixerze.

Twórcy ujawnili, że nowy materiał pozwoli nam "zerknąć" na Pacificę - jedną z dzielnic Night City oraz nowe sposoby rozgrywki i elementy z tym związane.

Spodziewajcie się sporego wglądu w cały proces tworzenia tytułu, informacji o Pacifica - jednej z dzielnic Night City oraz tonie zawartości, którą będziecie mogli zaadoptować do swojego stylu rozgrywki, gdy w przyszłym roku uruchomicie Cyberpunk 2077. - CD Projekt RED

Po 15 minutowym materiale deweloperzy Cyberpunk 2077 będą odpowiadać na pytania społeczności. Możemy spodziewać się, że przy okazji ujawnionych zostanie wiele nowych informacji na temat produkcji.

Cyberpunk 2077 to jedna z najbardziej oczekiwanych gier ostatnich lat. Czy studio CD Projekt RED podoła presji i wyzwaniu? Tego dowiemy się najwcześniej 16 kwietnia, gdy gra trafi do sprzedaży na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.