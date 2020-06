Cyberpunk 2077 - limitowana edycja konsoli Xbox One X to arcydzieło

Choć na nowe wieści o Cyberpunk 2077 musimy poczekać nieco dłużej, to na pocieszenie możemy zobaczyć jak w pełnej krasie prezentuje się limitowana edycja konsoli Xbox One X.

Pierwsi szczęśliwcy otrzymali właśnie wyjątkowe wydania konsoli Xbox One X, inspirowane Cyberpunk 2077. Użytkownik serwisu Reddit - Arasaka, jako pierwszy podzielił się ze światem szczegółowymi zdjęciami urządzenia.

Co tu dużo pisać, to wyjątkowe wydanie konsoli Microsoftu prezentuje się po prostu znakomicie. Sympatycy twórczości CD Projekt RED z całą pewnością będą chcieli zdobyć tą wyjątkową edycję urządzenia. Szczególnie, że w skład "limitki" oprócz konsoli Xbox One X (dysk 1 TB) wchodzi jeszcze stylizowany kontroler. Więcej zdjęć autorstwa Arasaka możecie znaleźć tutaj.

Na nowe wieści o samej grze Cyberpunk 2077 będziemy musieli jeszcze poczekać. Studio CD Projekt RED poinformowało, że ze względu na trudną sytuację w USA, prezentacja nowych treści w ramach wydarzenia "Night City Wire" została przeniesiona na 25 czerwca.

Cyberpunk 2077 zadebiutuje 17 września na PlayStation 4, Xbox One oraz PC. W przyszłości gra trafi również na Xbox Series X i PlayStation 5.

źródło: Reddit