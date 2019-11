Cyberpunk 2077 może mieć mikropłatności

Szczęście w nieszczęściu przyszłych graczy Cyberpunk 2077. Bardzo możliwe, że gra zaoferuje system mikropłatności. ale na szczęście tylko w trybie multiplayer.

Mikrotransakcje są przez wiele osób uważane za plagę współczesnych gier. I można znaleźć wiele przypadków, w których faktycznie jest to prawda. Najczęściej problem ten dotyczy gier wieloosobowych. A taki tryb pojawi się w nadchodzącym Cyberpunku 2077.

Wiceprezes zarządu CD Projekt podczas telekonferencji finansowej przyznał ostatnio, że w grze faktycznie pojawi się trym miltiplayer, ale obecnie jest on jeszcze na bardzo wczesnym etapie produkcji. Dodał również, że producent mocno rozważa wprowadzenie do niego systemu mikropłatności.

Twórcy gry zapewniają jednak, że o ile faktycznie dodatkowe płatności się pojawią, to zostaną one przygotowane w przemyślany sposób i zgodnie z polityką firmy. Patrząc na to, ile treści bez dodatkowych opłat serwował nam choćby Wiedźmin 3, raczej możemy być spokojni że nikt nie zorganizuje typowego "skoku na kasę".

Nie wiem jak Wy, ale ja jestem spokojny o to, że "Redzi" nie zaserwują nam systemu "pay-to-win", ani zagrywek rodem z Call of Duty - chcesz celownik kolimatorowy? Zapłać dolara.