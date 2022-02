Cyberpunk 2077 na PS5 i Xbox Series X z nowymi szczegółami? CD Projekt zaprasza na wydarzenie

Od dawna czekamy na nowe informacje dotyczące Cyberpunk 2077. CD Projekt RED postanowił zaprosić społeczność na wydarzenie, które odbędzie się już jutro. Na oficjalnym koncie dewelopera na Twitterze możemy przeczytać taką wiadomość.

So, choom, how 'bout a date? We'll talk things, y'know.



You're in? Preem!



Let's meet tomorrow, Feb 15th, at 4PM CET, at the usual place: https://t.co/y8iUIM0gBv.



See you there! pic.twitter.com/VRXpeA21ME