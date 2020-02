Cyberpunk 2077 na Xbox Series X potwierdzony!

Przedstawiciele polskiego studia ujawnili dzisiaj, że wszyscy posiadacze Cyberpunk 2077 na konsoli Xbox One otrzymają darmową aktualizację gry, gdy ta pojawi się na konsoli Xbox Series X.

Jeszcze na początku tego roku, przedstawiciele studia CD Projekt RED zapewniali, że Cyberpunk 2077 w wersjach na konsole dziewiątej generacji - PlayStation 5 i Xbox Series X, nie jest w planach. Tymczasem dzisiaj, przy okazji wysypu informacji na temat sprzętu Microsoftu, polski zespół niemal potwierdził, że ich nadchodzący hit trafi również na Xbox Series X.

Amerykański producent ujawnił dzisiaj, że ich nowa konsola otrzyma funkcję "Smart Delivery", która sprawi, że za grę na konsolach Microsoftu zapłacimy tylko raz, a następnie będziemy mogli się nią cieszyć na wybranym sprzęcie. Na oficjalnym koncie na Twiterze, twórcy Cyberpunk 2077 napisali, że gracze nie powinni płacić za grę dwa razy i dlatego każdy kto zakupi Cyberpunk 2077 na Xbox One - otrzyma za darmo aktualizację gry do wersji na Xbox Series X. Możemy się tylko domyślać zawartości owego patcha, ale bezpieczne będzie założenie, że znacznie "upiększy" on grę polskiego studia.

Gracze nigdy nie powinni być zmuszani do zakupu tej samej gry dwa razy bądź płacić za ulepszenia. Wszyscy posiadacze Cyberpunk 2077 na Xbox One otrzymają darmową aktualizację gry na Xbox Series X. - CD Projekt RED

Choć nie jest to dla nas wielkim zaskoczeniem, to jednak dzisiejsze ogłoszenie jest pierwszą oficjalną zapowiedzią Cyberpunk 2077 na konsole dziewiątej generacji.

źródło: twitter