Cyberpunk 2077 - największa aktualizacja w historii nadciąga. Darmowe DLC również [Aktualizacja]

Cyberpunk 2077 już niebawem może otrzymać największą aktualizację w historii. Zapowiadają się nie tylko liczne poprawki, ale i nowa zawartość.

CD Projekt RED nie ustaje w rozwoju marki Cyberpunk 2077. Pierwszym celem zespołu odpowiedzialnego za grę było doprowadzenie jej do stanu pełnej funkcjonalności na wszystkich platformach. To udało się już uzyskać, co zresztą widać po wzroście sprzedaży gry i jej rosnącej popularności na Steam. Teraz polski deweloper chce iść "za ciosem" i szykuje się do zapowiedzi "największej aktualizacji w historii gry". Tak przynajmniej wynika z materiałów reklamowych, które właśnie "wyciekły" do sieci.

Cyberpunk 2077 marketing campaign has started pic.twitter.com/o4jZLoJfuM — Gaming Updates and Countdowns I Free ???????? (@Onion00048) July 7, 2021

Krótki materiał enigmatycznie zapowiada nam wielkie zmiany i kolejne nowości w drodze. O co może chodzić? Najprawdopodobniej o pierwsze darmowe DLC, które CD Projekt RED zapowiedziało już wiele miesięcy temu. Nowa zawartość może trafić do nas szybciej, niż się wydaje. Leakster Tyler McVicker dotarł do informacji, z których wynika, że oddział PR CD Projekt RED szykuje się przynajmniej do trzech dużych eventów w najbliższej przyszłości.

SteamDB picked up an update to internal testing branches of @CyberpunkGame 13 hours.



PR for Cyberpunk, claiming the “biggest update yet, with more to come,” has started appearing.



WitcherCon is also tomorrow.



As of writing, these are 3 unconnected events. pic.twitter.com/wVAbBw8nSj — Tyler McVicker (@Tyler_McV) July 8, 2021

Cyberpunk 2077 jest ostatni na fali wznoszącej, a zapowiedź i rychła premiera aktualizacji 1.3 z pewnością pomogła by "Redom" w uzyskaniu lepszej sprzedaży tytułu. Przypomnijmy, że już jutro odbędzie się WitcherCon, podczas którego najprawdopodobniej zobaczymy Wiedźmin 3: Dziki Gon, w nowej, ulepszonej wersji z myślą o konsolach Xbox Series X i PlayStation 5.

Aktualizacja:

CD Projekt RED przyzwyczaił nas już do tego, że nie lubi pozostawiać niedopowiedzeń. Polska firma bardzo szybko zareagowała na wczorajsze doniesienia i wyjaśniła nam, że materiały, które trafiły do sieci były powiązane z krótką kampanią marketingową przypominająca o aktualizacji 1.2 oraz o tym, że Cyberpunk 2077 jest dostępny w sklepach cyfrowych dla graczy PC, Xbox i PlayStation.

This was a short marketing campaign which we ran as a reminder of Patch 1.2 and the fact that Cyberpunk 2077 is available on digital storefronts for PC, Xbox and PlayStation players. Information on any future updates will be published in due time via our official channels. — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) July 8, 2021

Zatem na pierwsze, konkretne, informacje o aktualizacji 1.3 do Cyberpunk 2077 będziemy musieli jeszcze poczekać.

