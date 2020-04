Cyberpunk 2077 nie podzieli losów The Last of Us 2. CD Projekt pewny wrześniowej daty premiery

CD Projekt jest pewny swego - Cyberpunk 2077 zadebiutuje we wrześniu.

Pandemia koronawirusa dotyka wiele branż, w tym te, związane z grami wideo. Większość deweloperów była zmuszona przejść na zdalny tryb pracy, co bez wątpienia wpływa na tempo prac nad konkretnym tytułem. Co więcej, pojawiły się również problemy z dystrybucją niemal gotowych produkcji. Sporo obaw budziły premiery fizycznych wydań takich gier, jak Resident Evil 3 czy Final Fantasy 7 Remake, na szczęście, tutaj wszystko poszło zgodnie z planem. Tego samego nie może powiedzieć Sony, które było zmuszone anulować premiery The Last of Us 2 i Iron Man VR.

Ostatnie wydarzenia spowodowały, że przy niemal każdej wcześniej zaplanowanej premierze pojawił się znak zapytania. Dotyczy to również jednej z najbardziej wyczekiwanych gier tego roku - Cyberpunk 2077. Przy okazji prezentacji wyników finansowych za 2019 rok, włodarze CD Projekt nie mogli uniknąć tego trudnego tematu.

Na wstępie pochwalono się, że zysk netto firmy wzrósł w porównaniu do 2018 roku o 60% i przekroczył 175 milionów złotych. W dużej mierze była to zasługa dobrej sprzedaży "nieśmiertelnego" Wiedźmina 3, ze szczególnym uwzględnieniem wersji na Nintendo Switch oraz debiutu gry karcianej GWINT na urządzeniach mobilnych.

Nie da się ukryć, że w bieżącym roku polska firma liczy przede wszystkim na wysoką sprzedaż Cyberpunk 2077. Adam Kiciński, prezes CD Projekt, zdradził, że choć jego zespół pracuje zdalnie, to prace nad Cyberpunkiem idą zgodnie z planem i wszyscy nie mogą się doczekać wrześniowej premiery.

Motywacji nam nie brakuje, posiadamy też wszelkie narzędzia do zdalnej pracy. Działamy tak już od ponad 3 tygodni i jak na razie, efekty pokazują, że jesteśmy w stanie prowadzić wszystkie działania bez większych zawirowań. Dlatego nasze plany się nie zmieniły i energicznie kontynuujemy przygotowania do wrześniowej premiery Cyberpunka. - Adam Kiciński

Prezes zarządu CD Projekt odniósł się również bezpośrednio do pandemii COVID-19 i zmian na rynku z nią związanych - "realizowana przez lata strategia niezadłużania się i kumulowania rezerw gotówkowych sprawia, że Grupa (CD Projekt) jest przygotowana na kontynuację całości prac, także w trudniejszych czasach".

Wychodzi na to, że możemy być spokojni zarówno o kondycję finansową polskiej firmy, jak i premierę Cyberpunk 2077. Jeśli brakuje wam nowych informacji na temat gry, to "RED-zi" umieścili na Twiterze wpis poświęcony jednemu z gangów, które pojawią się w nadchodzącej produkcji. The Mox, bo o nich mowa, określają się jako „tych, którzy chronią pracujące dziewczyny i mężczyzn przed przemocą i wykorzystywaniem".

źródło: cdprojekt.com