Cyberpunk 2077 - nowy gameplay zobaczymy już w przyszłym tygodniu

Znakomite wiadomości przekazali nam dzisiaj przedstawiciele studia CD Projekt Red. Już w przyszły piątek - 18 września, o godzinie 18:00 odbędzie się trzeci odcinek Night City Wire. Na co możemy liczyć tym razem?

W krótkiej, acz treściwej wiadomości, deweloper zdradził, że możemy liczyć na nowy, obszerny gameplay, na którym dane nam będzie zwiedzić tajemnicze Night City. Otrzymamy również nowe informacje na temat gangów, które rządzą światem Cyberpunk 2077.

