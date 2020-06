Cyberpunk 2077 - nowy zwiastun, gameplay i serial na Netflixie

Night City Wire już za nami. Studio CD Projekt RED zaprezentowało nowy zwiastun z rozgrywką i garść informacji na temat Cyberpunk 2077. Polska produkcja otrzyma serial na platformie Netflix.

Dzisiejsze Night City Wire przyniosło nam przede wszystkim nowy zwiastun Cyberpunk 2077. Na nieco ponad 2 minutowym materiale, możemy podziwiać niepublikowane dotąd fragmenty gameplay'u.

Twórcy zdradzili nam również szczegóły na temat jednego z obszarów gry - "Badlands". Będzie to jedyny dystrykt, który pozwoli nam opuścić główny teatr zdarzeń - miasto Night City.

Niezwykle ciekawie zapowiada się również "braindance" czyli, jak podkreślają twórcy, jeden z fundamentalnych elementów rozgrywki w Cyberpunk 2077. "Braindance", za sprawą specjalnego urządzenia, pozwoli nam doświadczać wspomnień innych postaci. Następnie, dzięki specjalnemu trybowi edycji, będziemy mogli dokładnie przeanalizować wszystkie wydarzenia, których byliśmy świadkiem.

W trakcie rozgrywki, "braindance" pomoże nam rozwiązywać liczne zagadki i odkrywać tajemnice świata Cyberpunk 2077.

To nie koniec wieści na temat produkcji CD Projekt RED. Polskie studio nawiązało współpracę z platformą Netflix oraz zespołem Trigger, w celu zrealizowania projektu o nazwie Cyberpunk 2077: Edgerunners. Będzie to serial animowany osadzony w uniwersum gry, jednak przedstawi nam on zupełnie nową historię i postacie. Debiutu serialu możemy spodziewać się jednak dopiero w okolicach 2022 roku.

Nie da się ukryć, że po tak długim oczekiwaniu, spodziewaliśmy się czegoś więcej. Na pocieszenie pozostaje nam wiadomość, że to dopiero pierwszy epizod Night City Wire i być może, przy okazji następnego odcinka otrzymamy obszerny gameplay.

Zobacz również: Cyberpunk 2077 – data premiery, system walki, świat, postacie, zadania. Wszystko, co wiemy na temat gry