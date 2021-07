Cyberpunk 2077 od dziś bez możliwości zwrotów na Xbox

Cyberpunk 2077 już bez specjalnego traktowania na konsolach Xbox. Microsoft kończy z polityką "specjalnych zwrotów".

fot. CD Projekt RED

Studio CD Projekt RED, po raz pierwszy od premiery Cyberpunk 2077, może powiedzieć, że sytuacja związana z grą się stabilizuje. W zeszłym tygodniu sprzedaż polskiej gry znacząco podskoczyła, co więcej Sony zgodziło się na powrót Cyberpunk 2077 do PS Store. Jakby tego było mało to i graczy na platformie Steam zaczyna przybywać. Jako iż po katastrofalnych pierwszych miesiącach produkcja wraca na właściwe tory, to też nie ma sensu jej specjalnie traktować.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Microsoft zawiesił dzisiaj specjalną politykę zwrotów, która dotyczyła Cyberpunk 2077. Oznacza to, że od dnia dzisiejszego, po zakupie cyfrowej wersji gry w sklepie Microsoft Store (dotyczy to zarówno nowych, jak i już zakupionych gier), będziesz miał tylko 14 dni na zażądanie zwrotu pieniędzy po jej nabyciu. Należy jednak pamiętać, że nawet wówczas nie ma gwarancji, że prośba ta zostanie rozpatrzona pozytywnie.

Zespół CD PROJEKT RED nadal ciężko pracuje nad poprawą jakości gry Cyberpunk 2077 dla graczy Xbox i wprowadził szereg aktualizacji. Biorąc pod uwagę te aktualizacje, 6 lipca Microsoft powróci do standardowych zasad zwrotu pieniędzy za gry cyfrowe dla Cyberpunk 2077, zarówno dla nowych, jak i już zakupionych gier - Microsoft.

Cyberpunk 2077 jest obecnie w znacznie lepszym stanie niż jeszcze kila miesięcy temu. Jeśli zatem do tej pory nie zakupiliście gry z powodu obaw dotyczących jej stanu technicznego, to teraz śmiało możecie zainwestować w nią swoje pieniądze.

Cyberpunk 2077 jest obecnie dostępny na PC, Xbox One, Xbox Series X / S, PlayStation 4 oraz PS5. Wersja next-gen na konsole nowej generacji ma zadebiutować pod koniec bieżącego roku.

Zobacz również: Cyberpunk 2077 w pełni grywalny dzięki modom