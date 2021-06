Cyberpunk 2077 od dziś ponownie dostępny w PS Store!

Po miesiącach oczekiwania, Cyberpunk 2077 wreszcie powrócił do cyfrowego sklepu Sony - PS Store.

Po fatalnej premierze gry Cyberpunk 2077 na konsolach (szczególnie PS4, Xbox One), Sony zdecydowało się usunąć produkcję studia CD Projekt RED ze sklepu PS Store. Oznaczało to, że sympatycy konsol japońskiego producenta mogli sięgnąć jedynie po fizyczne, pudełkowe wydania gry. Sony swoją decyzję tłumaczyło dobrem graczy i dbaniem o wysokiej jakości zawartość cyfrowego sklepu. Z całą pewnością chodziło jednak jeszcze o niechęć producenta do oferowania zwrotów zakupionych z PS Store gier, a Cyberpunk 2077 i jego stan techniczny sprawił, że istniało ryzyko, iż wielu graczy będzie chciało "oddać" Cyberpunk 2077.

Po wielu miesiącach, w których CD Projekt RED skupione było na naprawianiu Cyberpunk 2077, przyszła wreszcie pora na chwalebny powrót Cyberpunk 2077 do PS Store. Jak właśnie poinformowali przedstawiciele polskiego studia, gra powróciła właśnie do cyfrowego sklepu Sony.

Cyberpunk 2077 w PS Store (wersja cyfrowa)

Warto dodać, że CD Projekt RED nie rezygnuje z rozwoju CP2077. Najlepszym tego dowodem jest najnowszy patch - 1.23, który trafił do gry pod koniec zeszłego tygodnia. Pełną listę zmian i nowości, które wprowadza znajdziecie tutaj.

Zobacz również: Dead Space - EA chce wskrzesić legendarną serię horrorów