Możliwe, że już dzisiaj Cyberpunk 2077 otrzyma wersję demo na konsolach PS5 i Xbox Series X/S.

Już dziś o godzinie 16:00 odbędzie się stream CD Projekt Red na platformie Twitch, podczas którego poznamy szczegóły dotyczące przyszłości Cyberpunk 2077. Niemal pewne jest już ogłoszenie debiutu aktualizacji na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X. To jednak nie koniec atrakcji, które czekają na nas w najbliższych dniach. Coraz więcej wskazuje na to, że CD Projekt będzie chciał zachęcić użytkowników nowych konsol do zakupu Cyberpunk 2077 oferując im dostęp do wersji demo.

Znany insider Idle Sloth dotarł do informacji, według których hiszpańska strona Cyberpunk 2077 zdradziła wersję demo bądź, jak kto woli, wersję trial Cyberpunk 2077 na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

(FYI) Looks like CDPR are offering free trial Cyberpunk 2077, according to a Spanish Cyberpunk ad saying a downloadable demo of the game will be available for Xbox Series X and PS5 ????



Choć może to być sporym zaskoczeniem, to wersja demonstracyjna Cyberpunk 2077 na konsolach nowej generacji wydaje się być dobrą decyzją ze strony CD Projekt Red. To przecież brak transparentności w przypadku debiutu gry na konsolach był jednym z głównych zarzutów wobec polskiego studia. W przypadku nowej wersji, CD Projekt chce wyraźnie dać do zrozumienia "zobaczcie jak Cyberpunk 2077 wygląda na nowych konsolach, zanim zdecydujecie się na zakup". Pokazuje to też duże zaufanie do nowej wersji gry. Miejmy nadzieję, że tym razem wszystko pójdzie po myśli polskiego dewelopera.

