Cyberpunk 2077 otrzyma więcej DLC niż Wiedźmin 3. Tryb sieciowy z mikropłatnościami

Przedstawiciele CD Projekt RED ujawnili kolejne ciekawe informacje na temat Cyberpunk 2077. Najnowsza produkcja studia otrzyma więcej dodatków niż trzecia część Wiedźmina.

Cyberpunk 2077 pewnie kroczy już do swojej premiery. W minionym tygodniu, Piotr Nebulowicz - wiceprezes zarządu ds. finansowych w CD Projekt, zdradził, że jego firma nie spodziewa się żadnego opóźnienia listopadowej premiery Cyberpunk 2077. Przy okazji dowiedzieliśmy się również, że najnowsza produkcja polskiego studia jest jednocześnie niezwykle kosztowana.

Proces produkcji pochłonął już ponad 448 mln złotych, co ciekawe dotyczy to jednak nie tylko samej gry, ale również zaplanowanych do niej dodatków. Adam Kiciński - CEO CD Projekt, w rozmowie z inwestorami ujawnił, że Cyberpunk 2077 otrzyma więcej DLC niż Wiedźmin 3. Przy czym podkreślił on, że dotyczy to zarówno darmowych, jak i płatnych dodatków. Kolejnych informacji na temat rzeczonych DLC możemy spodziewać się już niebawem. Jak podkreślił pan Kiciński - dokładny plan rozwoju gry po jej premierze poznamy w nadchodzących tygodniach.

Lider CD Projektu odniósł się również do trybu sieciowego Cyberpunk 2077, który według obecnych ustaleń ma zadebiutować w okolicach 2022 roku. Dowiedzieliśmy się, że do tego oddzielnego modułu zawita system mikropłatności. Twórcy gry chcą jednak, aby każdy zakupiony w grze przedmiot był warto swojej ceny, a gracze zadowoleni z inwestycji.

Celem jest takie zaprojektowanie monetyzacji, aby ludzie byli szczęśliwi z wydawania pieniędzy. Nie próbuję być cyniczny ani niczego ukrywać. Chodzi o stworzenie poczucia wartości. To samo, co w przypadku naszych gier dla jednego gracza: chcemy, aby gracze byli zadowoleni z wydawania pieniędzy na nasze produkty. To samo dotyczy mikrotransakcji: możesz się ich oczywiście spodziewać, a Cyberpunk to świetne miejsce do sprzedaży rzeczy, ale nie będzie agresywne, nie zdenerwuje graczy, ale sprawi, że będą szczęśliwi - taki jest przynajmniej nasz cel. - Adam Kiciński, CEO CD Projekt

Możemy się zatem spodziewać, że system mikropłatności w Cyberpunk 2077 Online obejmować będzie jedynie przedmioty kosmetyczne (skórki do broni, ubrania, itd.), które będą całkowicie opcjonalnie i nie wpłyną bezpośrednio na rozgrywkę.

