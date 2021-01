Cyberpunk 2077 - patch 1.1 wprowadza kolejny poważny błąd

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, studio CD Projekt Red dostarczyło w ostatni weekend potężną aktualizacje do Cyberpunk 2077. Niestety, patch 1.1 przyniósł ze sobą kolejne błędy.

Z całą pewnością nie tak CD Projekt Red wyobrażał sobie pierwsze tygodnie po premierze gry Cyberpunk 2077. Miał być szampan, radość, nagrody i snucie dalekosiężnych planów rozwoju marki. Zamiast tego są: nerwowe tłumaczenia liderów firmy, przeprosiny, liczne zwroty i kolejne próby naprawienia gry.

W miniony weekend CD Projekt Red opublikowało ogromny, "ważący" kilkanaście GB patch, który miał naprawić większość usterek i błędów, z którymi borykali się gracze konsolowi. Choć aktualizacja 1.1 faktycznie rozwiązała mnóstwo problemów, to okazuje się, że przyczyniła się również do powstania nowych.

Gracze raportują, że choć patch miał naprawić poważny bug związany z jedną z misji, to okazuje się, że sprawił on, iż jest jeszcze gorzej. Konkretnie chodzi o zadanie Down on the Street. Sympatycy Cyberpunk 2077 już wcześniej mieli trudności z jego ukończeniem, a teraz jet to niemal niemożliwe. Oryginalny błąd uniemożliwiał jednej z postaci niezależnych - Takemurze, zadzwonienie do gracza, przez co nie można było ukończyć zadania. Patch 1.1 naprawia to, ale wprowadza równie frustrujący problem: Takemura nie chce mówić, co uniemożliwia postępy w fabule.

Polski deweloper już zareagował i pracuje nad rozwiązaniem tego problemu. Póki co, oferuje jedynie sposób na "obejście" nowego błędu. Pełną instrukcję jak sobie z nim poradzić znajdziecie na oficjalnym forum CD Projekt Red.

Cóż, miejmy nadzieję, że kolejna aktualizacja Cyberpunk 2077, która ma zadebiutować w przeciągu kilku najbliższych tygodni, będzie lepiej sprawdzona pod kątem generowania nowych błędów.

