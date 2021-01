Cyberpunk 2077 - patch 1.11 już dostępny na PC, PS4 i Xbox One

CD Projekt Red dotrzymało słowa i już naprawiło krytyczny błąd, który pojawił się po debiucie aktualizacji 1.1.

W zeszłym tygodniu, studio CD Projekt Red udostępniło pierwszą tegoroczną aktualizację Cyberpunk 2077, która zdaniem deweloperów, miała naprawić większość błędów na konsolach. Choć patch 1.1 faktycznie przyniósł sporo pozytywnych zmian, to niestety wprowadził również kilka nowych problemów. Najpoważniejszy dotyczył zadania "Down on the Street". Nowy bug powodował, że jedna z postaci niezależnych - Takemura, nie chce mówić, co uniemożliwiło graczom "popchnięcie" fabuły do przodu. "Redzi" obiecali, że postarają się jak najszybciej ów błąd wyeliminować i słowa dotrzymali.

Posiadacze gry na dowolnej platformie mogą już pobierać aktualizację 1.11, która sprawia, że zadanie "Down on the Street" jest w pełni grywalne. Oprócz tego twórcy gry przywrócili losowość wypadania przedmiotów do stanu sprzed patcha 1.1. Choć są to bez wątpienia dobre wieści, to niestety czeka nas blisko 15 GB danych do pobrania.

Na kolejne poważne poprawki Cyberpunk 2077 możemy liczyć już w lutym. Polski deweloper obiecał, że patch 1.2 naprawi niemal wszystkie błędy, na jakie narzekają gracze. W kolejnych miesiącach mamy również poznać informacje na temat tego, co dalej czeka Cyberpunk 2077 i kiedy możemy liczyć na nową zawartość oraz wersję dedykowaną konsolom PlayStation 5 i Xbox Series X.

