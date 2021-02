Cyberpunk 2077 - patch 1.2 z nową datą premiery

Na początku tego roku przedstawiciele studia CD Projekt RED ujawnili nam plany naprawy i dalszego rozwoju gry Cyberpunk 2077. Wówczas zapowiedziano, że oprócz mniejszych poprawek przygotowane zostaną również dwie wielkie aktualizacje. Pierwsza z nich - patch 1.1, zadebiutowała pod koniec stycznia. Zgodnie z dotychczasowym harmonogramem, patch 1.2, który miał znacząco usprawnić konsolowe wersje gry miał zadebiutować w drugiej połowie lutego. Niestety, jak się właśnie dowiedzieliśmy, jest to już nieaktualne.

Za pośrednictwem Twittera, przedstawiciele polskiego studia ujawnili, że z powodu ataku hakerskiego wymierzonego w firmę na początku lutego, prace na aktualizacją 1.2 opóźniły się. Kiedy możemy liczyć na jej debiut? Według najnowszych informacji - najwcześniej w drugiej połowie marca.

Pracowaliśmy nad wieloma ogólnymi ulepszeniami i poprawkami jakości, ale nadal mamy wiele do zrobienia, aby upewnić się, że to właśnie otrzymacie. Mając to na uwadze, planujemy teraz premierę (patcha 1.2 - przyp. red.) w drugiej połowie marca. Nie są to wiadomości, którymi lubimy się dzielić, ale chcemy się upewnić, że aktualizacja zostanie uruchomiona prawidłowo. Bliżej daty debiutu możecie spodziewać się kolejnych informacji. Dziękujemy za nieustającą cierpliwość i wsparcie. - CD Projekt RED