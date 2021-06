Cyberpunk 2077 - patch 1.23 już dostępny. Pełna lista zmian i poprawek

CD Projekt RED udostępniło właśnie kolejną aktualizację Cyberpunk 2077, co tym razem zostało poprawione?

CD Projekt RED nie ma zamiaru rezygnować z marki Cyberpunk 2077, co potwierdza kolejna aktualizacja, która właśnie trafiła do gry. Patch 1.23 to głównie pomniejsze poprawki, choć nie zabrakło również kilku poważniejszych usprawnień.

Cyberpunk 2077 patch 1.23 - pełna lista zmian i poprawek

fot. CD Projekt RED

Zadania i otwarty świat

Naprawiono liczne błędy w takich zadaniach jak:

Przesyłka polecona

Kontrakt: Sprawy rodzinne

Skok na głęboką wodę

Nomad

Kwestia czasu

Szybka i wściekła

Właściwy moment

Stary znajomy

Linia oporu

Kontrakt: Zostawić Night City

Spójrz na to miasto z góry

Kontrakt: Żadnych fixerów

Kontrakt: Ciepło, cieplej…

Kontrakt: Skóra, której potrzebuję

Podejrzenie cyberpsychozy: Gdzie leży pies pogrzebany

Podejrzenia cyberpsychozy: I nikt cię nie wysłucha

Stróże bezprawia

Rozgrywka

Naprawiono błąd, przez który ciało NPC-a zabitego przy kradzieży samochodu utykało w pojeździe.

Adam Smasher nie będzie już otrzymywał obrażeń podczas animacji pomiędzy fazami ataku.

Naprawiono błąd, przez który zrzucenie ciała NPC-a powodowało zbyt duże zniszczenia.

Cyberware Cataresist powinno teraz działać prawidłowo.

Efekty wizualne

Naprawiono widmowy wygląd Johnny’ego w różnych misjach.

Naprawiono różne problemy związane z przycinaniem ubrań NPC-ów.

Naprawiono wygląd skał w Badlandach.

Bilet wstępu - Naprawiono błąd, przez który jeden z Maelstromowców przyjmował pozę „T”.

Stabilność i wydajność

Liczne poprawki animacji, interfejsu, scen, fizyki i systemów rozgrywki.

Wprowadzono ulepszenia w zakresie optymalizacji i zarządzania pamięcią na różnych systemach (co zmniejsza liczbę awarii).

Różne poprawki optymalizacji zużycia CPU.

Poprawka wykorzystania pamięci i I/O ograniczająca przypadki pojawienia się identycznych NPC-ów w jednym miejscu, a także poprawiająca streaming.

Poprawki na komputerach PC

Naprawiono błąd, który uniemożliwiał kliknięcie przycisku ulepszenia podczas gry z rozdzielczością 1280x720.

Naprawiono błąd, przez który włączenie trybu okna lub pełnoekranowego za pomocą kombinacji Alt+Enter powodowało, że gra przestawała odpowiadać.

[Steam] Zmiana ustawień językowych na domyślne spowoduje teraz włączenie języka klienta Steam.

Komunikat z prośbą o weryfikację integralności danych gry będzie teraz wyświetlany, gdy wykryte zostaną niepełne lub uszkodzone dane.

Poprawki na konsolach Xbox

Naprawiono błąd, przez który wylogowanie się podczas wygaszania sceny mogło doprowadzić do częściowej braku odpowiedzi ze strony gry.

Naprawiono błąd, przez który menu pauzy otwierało się samoczynnie po szybkim wyłączeniu przewodnika konsoli Xbox i menu pauzy.

Aktualizacja 1.23 do Cyberpunk 2077 jest już dostępna na wszystkich wiodących platformach: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S oraz Google Stadia. Więcej szczegółów znajdziecie na oficjalnej stronie gry. Przypominamy również, że po miesiącach nieobecności, gra polskiego studia powróci niebawem do cyfrowego sklepu Sony - PS Store.

