Cyberpunk 2077 patch 1.5 - data premiery, zmiany, "przecieki". Wszystko, co wiemy na temat nadchodzącej aktualizacji

fot. CD Projekt Red

Cyberpunk 2077 jest obecnie w stanie "grywalnym". Oznacza to, że gracze na każdej platformie, na której dostępna jest gra mogą bez większych problemów oddać się rozgrywce. Spore grono sympatyków uniwersum, z którego skorzystało CD Projekt Red wciąż jednak czeka swoisty "restart" bądź "nowy początek" dla Cyberpunk 2077. Cały czas spekuluje się na temat fabularnych DLC, darmowych dodatków, nowej wersji gry - Samurai Edition, jak również aktualizacji 1.5. Tym razem skupmy się na tym ostatnim elemencie, bowiem na tę chwilę, jest to jedyny pewny element, który trafi do gry.

Cyberpunk patch 1.4? Nie wiem o czym mowa

Nawet gracze śledzący na bieżąco wszelkie aktualizacje Cyberpunk 2077 mogą poczuć się nieco skołowani ich numeracją. Ostatni wydany przez polskiego dewelopera patch nosił numerki 1.3. Jego naturalnym następcą powinien być zatem pakiet 1.4. Wiemy już jednak, że w tak nie będzie. CEO CD Projekt Red - Adam Kiciński, powiedział w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, że następna aktualizacja Cyberpunk 2077 to 1.5 i pojawi się w 2022 roku, wraz z next-genową aktualizacją Cyberpunka 2077. Oznacza to, że wszelka zawartość i poprawki, które miały pierwotnie trafić do aktualizacji 1.4 wejdą w skład największego patcha w historii Cyberpunk - 1.5.

Cyberpunk 2077 patch 1.5 - kiedy premiera?

Wiemy już, że patch 1.5 do Cyberpunk 2077 ukaże się najpóźniej do końca pierwszego kwartału 2022 roku. Przedstawiciele CD Projekt Red już wcześniej ujawnili, że jego debiut odbędzie się równolegle z ulepszoną wersją gry na konsole nowej generacji - PS5 i Xbox Series X/S. Kiedy jednak dokładnie możemy oczekiwać debiutu aktualizacji?

Nieco światła na ten temat rzuca ostatnia aktualizacja gry, która pojawiła się na stronie SteamDB. Możemy tam dostrzec, że dnia 14 stycznia niepubliczna wersja gry otrzymała nową zawartość na platformie Steam.

źródło: SteamDB

Pozwala nam to przypuszczać, że prace nad nową wersją gry zbliżają się do końca i wielce prawdopodobne, iż już niebawem otrzymamy oficjalny komunikat CD Projekt Red w tej sprawie. Ostatnie wieści sugerują, że polski deweloper planuje obszerną konferencję i prezentację nowości patcha 1.5 na przełom stycznia i lutego 2022 roku.

Cyberpunk 2077 aktualizacja 1.5 - zawartość i nowości

fot. CD Projekt Red

Śmiało możemy przypuszczać, że aktualizacja 1.5 do Cyberpunk 2077 będzie największą w historii gry. Oprócz kolejnych poprawek i usprawnień z całą pewnością możemy liczyć na kolejne darmowe DLC. Co tym razem przygotuje dla nas CD Projekt Red? Spekuluje się, że do gry trafią barberzy, którzy pozwolą na zmianę wyglądu postaci już podczas rozgrywki, system transmogryfikacji czy garaż. Liczne plotki, które pojawiły się przy okazji Samurai Edition, mówiły także o tym, że Cyberpunk 2077 otrzyma nowe UI, znacznie poprawione SI NPC i całkowicie przebudowany system "łupów".

Patch 1.5 do Cyberpunk 2077 powinien zatem przynieść ze sobą nie tylko poprawki, ale i sporo nowej zawartości. Bardzo mało prawdopodobne jest jednak, że wraz z aktualizacją 1.5 otrzymamy pierwsze płatne DLC fabularne, więcej na jego temat przeczytacie tutaj.

