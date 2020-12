Cyberpunk 2077 - pierwsze DLC trafią do gry już na początku 2021 roku

Cyberpunk 2077 już niebawem wzbogaci się o nową zawartość.

Dobre pierwsze wrażenie możemy zrobić tylko raz. Niestety, Cyberpunkowi 2077 to się nie udało. Studio CD Projekt Red wie, że musi teraz zrobić wszystko, aby nie tylko poprawić działanie samej gry (głównie na starszych urządzeniach), ale również jej wizerunek w oczach graczy.

Jednym ze sposobów na przywrócenie blasku Cyberpunk 2077 jest przygotowanie aktualizacji z licznymi poprawkami. Kilka już otrzymaliśmy i w znaczący sposób poprawią one działanie gry. Kolejne dwa duże patche mają do nas trafić w styczniu i lutym. To jednak nie koniec. CD Projekt Red ma bowiem w zanadrzu całą masę DLC.

Z wiadomości opublikowanej właśnie na oficjalnej stronie gry dowiadujemy się, że Cyberpunk 2077 już w styczniu otrzyma pierwsze darmowe DLC. Co to dokładnie będzie? Tego niestety nie wiemy, ale raczej nie spodziewajmy się niczego dużego. Mogą to być nowe kosmetyczne elementy, może jakieś pomniejsze zadanie albo bronie lub nowy pojazd.

Przypomnijmy, że przedstawiciele polskiego studia już wcześniej ujawnili, iż do Cyberpunk 2077 trafią zarówno pomniejsze DLC, jak i duże rozszerzenia. Te pierwsze będą darmowe dla wszystkich posiadaczy gry i będą pojawiać się w sporej ilości. Większe dodatki mają rozmiarami przypominać słynne "Krew i Wino" do gry Wiedźmin 3:Dziki Gon i w ich przypadku będziemy już musieli się wykosztować. Wstępnie, do Cyberpunk 2077 zaplanowano dwa fabularne rozszerzenie, a następnie wprowadzenie trybu sieciowego, który miałby działać na podobnej zasadzie do GTA Online.

Śmiało możemy jednak założyć, że nie najlepsza premiera gry CD Projekt Red i konieczność jej "łatania" sprawi, że wszystkie pozostałe projekty związane z Cyberpunk 2077 zostaną przesunięte w czasie.

Zobacz również: