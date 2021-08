Cyberpunk 2077 - pierwsze szczegóły na temat aktualizacji 1.3

Korzystając z N54 News CD Projekt RED zaprezentował pierwsze szczegóły dotyczące patcha 1.3, które wkrótce ma się pojawić w Cyberpunk 2077.

Pierwszą zmianą, jaka została potwierdzona jest poprawa działania minimapy. Ma się charakteryzować większą przejrzystością i łatwością w nawigowaniu. W oficjalnym komunikacie na stronie cyberpunk.net możemy przeczytać.

Zmian na lepsze doczeka się także Chmura. Gracze będą lepiej wiedzieć na czym polega dopasowanie. Na filmie opublikowanym przez CD Projekt RED możemy to dokładnie zobaczyć.

Dzięki aktualizacji 1.3 gracze otrzymają także większą swobodę w rozwoju postaci. CD Projekt RED umożliwi resetowanie perków, dzięki czemu będziemy mogli przetestować różne konfiguracje. W ogłoszeniu twórców przeczytamy:

Aktualnie to wszystkie informacje, jakie zostały udostępnione na temat patcha 1.3. Jutro, o godzinie 18:00 odbędzie się stream, na którym twórcy szczegółowo opowiedzą o zmianach.

What's new in Night City? N54 News has uncovered what will soon change in the City of Dreams. Our experts included an analysis to keep you informed about the upcoming developments.



I'm Gillean Jordan and here's what I have for you today: https://t.co/i6gMbGYDRU pic.twitter.com/i5Uzdbmw6z