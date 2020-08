Cyberpunk 2077 prezentuje się coraz lepiej, mamy nowy gameplay

Podczas zakończonego właśnie, drugiego odcinka Night City Wire, studio CD Projekt RED zaprezentowało nam mnóstwo nowych informacji na temat Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zaprezentowano nam dzisiaj różnice pomiędzy tzw. lifepaths, czyli ścieżkami określającymi pochodzenie naszego bohatera. W ostatecznej wersji gry będziemy mogli wybrać jedną z trzech dróg: Nomad, Corpo bądź Street Kid. Każda z nich zapewni nam zupełnie inny wstęp do historii Cyberpunk 2077. Co więcej, nasz wybór będzie miał również wpływ na to, jak postrzegać nas będą konkretne postacie i ugrupowania. CD Projekt RED podkreśla jednak, że bez względu na nasze pochodzenie wciąż będziemy mogli stworzyć własną, wyjątkową postać.

Spory fragment Night City Wire 2 poświęcono muzyce. Na potrzeby gry, polskie studio nawiązało współpracę ze szwedzkim zespołem Refused, który stworzył album dedykowany Cyberpunk 2077. W świecie gry utwory skomponowane przez muzyków odgrywać będzie Johnny Silverhand ze swoim zespołem - Samurai.

Na koniec poznaliśmy więcej informacji na temat "narzędzi zagłady". W Cyberpunk 2077, jak przystało na pełnoprawnego RPG-a, nie zabraknie wielu rodzajów broni. Co istotne, do naszej dyspozycji otrzymamy nie tylko całą gamę broni palnej - od pistoletów, przez strzelby po karabiny maszynowe i snajperskie, ale również broń białą. Tak jest! Każdy będzie mógł spełnić swoje marzenie o pozostaniu cyber-samurajem. Oprócz ikonicznych już "ostrzy modliszki" będziemy mogli skorzystać również m.in. z mieczy. Na zaprezentowanym dziś materiale mogliśmy przyjrzeć się dokładnie niewidzianym wcześniej gadżetom, jak np. wyrzutni rakiet z przedramienia à la Iron Man.

Cyberpunk 2077 z każdym kolejnym materiałem wygląda coraz lepiej. Niestety, do premiery gry jeszcze długa droga, ta nastąpi dopiero 19 listopada na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

