Cyberpunk 2077 - pudełkowe wydanie gry dostępne w znakomitej cenie

Tak tanio jeszcze nie było.

Cyberpunk 2077 nie jest złą produkcją, wręcz przeciwnie. Gra od CD Projekt RED nosi wiele znamion dzieła wybitnego. Niestety, wszystko co w grze dobre zostało przesłonięte masą błędów i niedoróbek, o stanie wydania konsolowego nie wspominając. Polski producent ma przed sobą trudne zadanie odbudowy dopiero co "raczkującej" marki i sprawienie, że w przyszłości będzie podawana za wzór "odrodzenia", podobnie jak dawniej bywało to z The Division, Destiny 2 czy No Man's Sky.

CD Projekt RED rozpoczęło już nawet proces naprawy Cyberpunk 2077, a do gry trafiło kilka ogromnych aktualizacji. Zarówno na PC, jak i konsolach PS4 i Xbox One produkcja działa znacznie lepiej, a liczba bugów zmalała do minimum.

Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zagrać w Cyberpunk 2077, to teraz macie ku temu znakomitą okazję. Gra pojawiła się w polskich sklepach w rekordowo niskiej cenie. Co istotne, jest ona dostępna w pudełkowych wersjach (co najbardziej docenią posiadacze konsol PlayStation).

Grę możecie nabyć m.in. w:

Cyberpunk 2077 PS4/PS5 - 149,99 zł

Cyberpunk 2077 Xbox One/Xbox Series X - 149,99 zł

Już niebawem do gry ma trafić wyczekiwany patch 1.2, który w znaczący sposób poprawi wersje konsolowe. Zatem trudno o lepszą okazję do zaczęcia przygody w Night City.

