Cyberpunk 2077 – rok po premierze. Co się zmieniło w grze i czy warto dać jej szansę

Dzisiaj mija dokładnie rok od premiery jednej z najbardziej oczekiwanych gier ostatnich lat – Cyberpunk 2077 od CD Projekt RED. Sprawdźmy co się zmieniło w produkcji polskiego studia i jaka przyszłość czeka grę.

fot. CD Projekt RED

Dziesiątego grudnia 2020 po wielu latach w produkcji odbyła się premiera „najbardziej ambitnego projektu w historii CD Projekt RED” - Cyberpunk 2077. Niestety, bardzo szybko okazało się, że wydarzenie to obnażyło nie tylko stan produkcji, ale również CD Projekt RED jako producenta i rzetelność branżowej prasy.

Dobre złego początki

Cyberpunk 2077 miał wszystko, aby osiągnąć sukces – znaną markę i lubiane uniwersum, doświadczony zespół deweloperski oraz bardzo dużo czasu na produkcję (od pierwszej zapowiedzi do debiutu Cyberpunk 2077 minęła niemal dekada). Co więcej, po znakomitym zakończeniu trylogii Wiedźmińskiej, CD Projekt RED należało do wąskiego grona najbardziej szanowanych studiów w branży.

Jeszcze na kilka dni przed premierą Cyberpunk 2077 wydawało się, że i tym razem polskie studio dostarczy produkcję ocierającą się o doskonałość. Liczni dziennikarze branżowi zachwycali się dziełem CD Projekt RED, często wystawiając mu najwyższe możliwe oceny. W dniu debiutu gry okazało się, że były to oceny zdecydowanie na wyrost. Tytuł z maksymalną notą, to dzieło ocierające się o doskonałość – takim Cyberpunk 2077 zdecydowanie nie był, i nawet dzisiaj – rok po premierze, nie jest. Co gorsza, doszło nawet do tego, że niektórzy recenzenci pod naporem krytycznych opinii graczy zmieniali swoje oceny bądź sprytnie „przykrywali” je bardziej aktualnymi recenzjami na konsolach PlayStation 4 i Xbox One, gdzie Cyberpunk 2077 wyglądał i funkcjonował najgorzej. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że gra była pod wieloma względami niegrywalna.

Dalej było już tylko gorzej. Rozczarowani gracze zaczęli domagać się zwrotów pieniędzy za Cyberpunk 2077, posypały się krytyczne recenzje, a nawet pozwy. Jakby tego było mało, to fatalna jakość gry sprawiła, że Sony zdecydowało się usunąć ją z PlayStation Store. Produkcją CD Projekt RED zainteresował się nawet Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Małgorzata Cieloch, rzecznik prasowy UOKiK, wówczas tak komentowała całą sprawę:

Występujemy do przedsiębiorcy o wyjaśnienia problemów z grą i działań przez niego podjętych. Sprawdzimy jak producent pracuje nad wprowadzaniem poprawek czy rozwiązaniem trudności uniemożliwiających grę na różnych konsolach, ale także jak zamierza działać w stosunku do osób, które złożyły reklamacje i są niezadowolone z zakupu w związku z brakiem możliwości odtworzenia gry na posiadanym sprzęcie mimo wcześniejszych zapewnień producenta.

Włodarze CD Projekt nie mieli wyboru i bardzo szybko przeprosili graczy oraz obiecali poprawę.

Cyberpunk 2077 2.0?

Już w grudniu 2020 do gry trafiły pierwsze poprawki. Kolejne aktualizacje Cyberpunk 2077 pojawiały się w miarę regularnie. Ostatni duży patch – 1.3, trafił do gry w drugiej połowie sierpnia 2021 roku, a wraz z nim do gry zawitały pierwsze darmowe DLC. Obecnie gra jest w pełni grywalna na każdej dostępnej platformie, czyli: PC, PS4, Xbox One oraz PS5 i Xbox Series X/S (w ramach kompatybilności wstecznej).

fot. CD Projekt RED

Twórcy wyeliminowali zdecydowaną większość błędów, nie można również narzekać na optymalizację. Co więcej, niektóre systemy gry, na które najgłośniej narzekali gracze, doczekały się zmian i poprawek. Niestety, oprócz kilku kosmetycznych DLC (kilka ubrań i samochód) wciąż nie otrzymaliśmy nowej zawartości. Warto przypomnieć, że jeszcze przed premierą Cyberpunk 2077, twórcy obiecywali nam dwa duże rozszerzenia fabularne na poziomie dodatku „Krew i Wino” do trzeciego Wiedźmina. Póki co nie mamy żadnych nowych wieści na ten temat. Szansą na „restart” Cyberpunka jest wydanie wersji dedykowanej konsolom nowej generacji – PlayStation 5 i Xbox Series X/S, która ma zadebiutować do marca 2022 roku.

Cyberpunk 2077 vs Wiedźmin 3: Dziki Gon

Wbrew powszechnej opinii Cyberpunk 2077 nie był „kompletną klapą”. Jak najnowsze dzieło wypada w zestawieniu z Wiedźmin 3: Dziki Gon?

Zacznijmy od sprzedaży. Pomimo krytycznych opinii Cyberpunk 2077 trafił do 13 milionów graczy w zaledwie dziesięć dni od premiery. W podobnym okresie (dokładnie dwa tygodnie od debiutu) Wiedźmin 3 mógł się pochwalić wynikiem na poziomie „zaledwie” czterech milionów sprzedanych egzemplarzy. Kolejne miesiące i lata od premiery dwóch rzeczonych tytułów pokazują jednak dobitnie, który z nich dla polskiej firmy okazał się bardziej dochodowy.

fot. CD Projekt RED

Według raportu CD Projekt RED z kwietnia 2021 roku całkowita sprzedaż Cyberpunk 2077 wyniosła 13,7 miliona egzemplarzy. Niestety, od tamtej pory polski producent nie chwalił się już wynikami gry. Zupełnie inaczej wyglądało to w przypadku Wiedźmin 3: Dziki Gon. W lipcu 2016 roku (14 miesięcy od debiutu) producent poinformował, że sprzedano blisko 10 milionów kopii gry. Następnie 11 czerwca 2019, przy okazji zapowiedzi wydania gry na konsolach Nintendo Switch, ujawniono, że sprzedano już około 20 milionów egzemplarzy z grą. Wynik ten może zostać znacznie poprawiony już w przyszłym roku, a to za sprawą nowej, ulepszonej wersji gry, która powstaje z myślą o konsolach PS5 i Xbox Series X/S.

Widać wyraźnie, że przygody Geralta były tytułem znacznie bardziej „długowiecznym” niż Cyberpunk 2077. Oczywiście spora w tym zasługa również licznych dodatków i rozszerzeń oraz kolejnych wydań produkcji. Tutaj dochodzimy do kolejnej istotnej przewagi Wiedźmina na Cyberpunkiem – popremierowego wsparcia.

Premiera trzeciego Wiedźmina odbyła się w maju 2015 roku, w tym samym miesiącu do gry trafiło pierwsze darmowe DLC. Co więcej, wszystkie zapowiedziane darmowe dodatki (w sumie było ich 16) pojawiły się w grze do 19 sierpnia 2015 roku. To jednak nie wszystko, zaledwie pół roku po premierze gry zadebiutowało pierwsze płatne rozszerzenie - „Serce z Kamienia”. Wreszcie, w rocznicę debiutu, historia Wiedźmin 3: Dziki Gon została zamknięta znakomitym DLC „Krew i Wino”.

fot. CD Projekt RED

Jak na tym tle prezentuje się Cyberpunk 2077? Cóż, nie najlepiej – pierwszy, i jak dotąd jedyny zestaw darmowych DLC, ukazał się w sierpniu tego roku, czyli w 8 miesięcy po premierze. Właśnie mija pierwsza rocznica tytułu, a o pełnoprawnych, płatnych rozszerzeniach nie wiemy praktycznie nic. Co więcej, nic nie zapowiada tego, że otrzymamy je w najbliższej przyszłości. Coraz częściej pojawiają się również głosy, że CD Projekt RED może ostatecznie zrezygnować z dalszego rozwoju Cyberpunk 2077 i po wydaniu wersji next-gen skupi się na kolejnych projektach.

Jaka przyszłość czeka Cyberpunk 2077? Gdzie są zapowiedziane DLC?

Jaka przyszłość czeka Cyberpunk 2077? Nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Co więcej, trzeba pamiętać o rozgraniczeniu marki i pojedynczego tytułu. Niestety, coraz więcej wskazuje na to, że CD Projekt RED chce już tylko wydać CP2077 na nowych konsolach i ostatecznie zakończyć prace nad tytułem. Oznacza to brak DLC i dalszego rozwoju produkcji. Warto przypomnieć, że polski deweloper "skasował" już tryb sieciowy do Cyberpunk 2077, który miał się ukazać jako oddzielny tytuł.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacją z całą marką. Włodarze CD Projekt nie ukrywają, że franczyzę Cyberpunk 2077 traktują na równi z Wiedźminem. Adam Kiciński - jeden z liderów CDPR RED, ujawnił pod koniec listopada, że już w przyszłym roku wystartują równoległe prace nad dwoma projektami AAA. Jednym z nich jest z całą pewnością nowa gra w uniwersum Wiedźmina (domniemany Wiedźmin 4). Drugi zaś jest najprawdopodobniej powiązany z Cyberpunk 2077.

Obecnie koncentrujemy się na naszych dwóch franczyzach. Obie mają ogromny potencjał, więc jednym z naszych strategicznych celów jest rozpoczęcie równoległej pracy nad projektami AAA w ramach naszych IP, co ma nastąpić w przyszłym roku - Adam Kiciński.

Oznacza to, że w przyszłości możemy liczyć na kolejne gry w uniwersum Cyberpunk 2077, ale coraz mniej prawdopodobny wydaje się dalszy rozwój produkcji z 2020. Jedynym ratunkiem dla przygód „V” wydaje się być obecnie wersja gry na Xbox Series X/S i PlayStation 5. Jeśli zadebiutuje ona wraz z aktualizację usprawniającą rozgrywkę i wprowadzającą pewne zmiany, to możliwe, że zainteresowanie tytułem wzrośnie, co przełoży się na lepszą sprzedaż i ewentualne DLC.

fot. CD Projekt RED

„Co cię nie zabije, to cię wzmocni”

Przed premierą Cyberpunk 2077, studio CD Projekt RED zostało największym europejskim producentem gier, wyprzedzając m.in. Ubisoft. Co więcej, polski zespół często porównywano do samego Rockstar Games. Zarówno gracze, jaki i branżowi specjaliści darzyli „Redów” ogromnym zaufaniem i szacunkiem. Cyberpunk 2077 zmienił bardzo wiele pod względem tego, jak postrzegane jest obecnie studio znad Wisły. Dla CD Projekt RED był to przysłowiowy „kubeł zimnej wody” i miejmy nadzieję, nauczka na przyszłość. Osobiście wierzę, że polski producent może wyjść z tego mocniejszy i w przyszłości uniknie większości błędów, które popełniono przy Cyberpunk 2077.