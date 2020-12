Cyberpunk 2077 - sprawdź, co musisz wiedzieć przed premierą

Za niespełna tydzień, po wielu latach oczekiwania, dane nam będzie wreszcie zagrać w Cyberpunk 2077. Sprawdźcie, jak najlepiej przygotować się do premiery gry.

Na Cyberpunk 2077 czekamy już stanowczo za długo. Poniekąd jest to spowodowane błędną polityką studia CD Projekt Red, które ogłosiło projekt na długo przed faktycznym rozpoczęciem prac na nim. Pomimo licznych przesunięć premiery, teraz możemy być już pewni, że 10 grudnia gracze z całego świata będą mogli wkroczyć do Night City i sami przekonać się o tym czy Cyberpunk 2077 spełni pokładane w nim nadzieje.

Cyberpunk 2077 - jak przygotować się do premiery?

Warto jednak do premiery odpowiednio się przygotować, tak aby już w dniu debiutu produkcji móc się nią cieszyć. Ze względy na trwającą pandemię koronawirusa wielu graczy z całą pewnością zdecyduje się na zakup cyfrowej wersji gry. Oznacza to, że czeka was do pobrania spora ilość danych, ile dokładnie? Rozmiary gry różni się w zależności od platformy z której korzystacie, ale w większości przypadków Cyberpunk 2077 zajmie nieco ponad 70 GB na waszych dyskach. Oczywiście trzeba liczyć się z tym, że wartość ta nieco wzrośnie po premierowej aktualizacji, którą już potwierdzili przedstawiciele studia CD Projekt RED.

Cyberpunk 2077 - pobierz grę przed premierą

Polskie studio zdaje sobie sprawę z współczesnych problemów i postanowiło ułatwić graczom proces pobierania Cyberpunk 2077. Przedstawiciele CD Projekt Red pozwolą nam na wcześniejsze pobranie gry, tak aby w dniu premiery każdy skupiony był już tylko na czerpaniu przyjemności z rozgrywki.

Jako pierwsi dostęp do plików z grą uzyskali posiadacze konsol Xbox. Oni już teraz mogą ściągnąć potrzebna dane. Na pozostałych platformach, pre-load wystartuje na początku przyszłego tygodnia, a dokładnie:

GOG.com – 7 grudnia o godzinie 12:00

Steam – 7 grudnia o godzinie 17:00

Epic Games Store – 7 grudnia o godzinie 17:00

PlayStation – 8 grudnia o godzinie 17:00

Choć wielka premiera Cyberpunk 2077 odbędzie się 10 grudnia, to niestety nie wszyscy gracze będą mogli "wystartować" o tej samej porze. Dla większości sympatyków gry z pewnością nie ma to wielkiego znaczenia, jednak najbardziej zagorzali fani powinni wiedzieć, że jako pierwsi dostęp do produkcji uzyskają posiadacze konsol Xbox i PlayStation, a nastąpi to dokładnie o północy 10 grudnia. Godzinę dłużej będą musieli na ten przywilej poczekać posiadacze PC.

Cyberpunk 2077 - wybierz platformę

Cyberpunk to tzw. "tytuł cross-genowy", w ten sposób określa się gry, które pojawiają się na przełomie generacji. Jak dobrze wiemy, na rynku są już dostępne (chociaż z tym jest akurat ciągle problem) konsole PlayStation 5 i Xbox Series X. Jednak w założeniu, Cyberpunk 2077 powstawał z myślą o PS4, Xbox One i PC. Na szczęście przedstawiciele polskiego studia zadbali o to, abyście nie musieli się zastanawiać nad wyborem odpowiedniej platformy. Wersję na PS4 bez problemu uruchomicie również na PS5 (bez żadnych dodatkowych opłat). Identycznie sytuacja wygląda na konsolach Microsoftu. Co więcej, bez problemu przeniesiecie również swoje postępy. Oznacza to, że możecie rozpocząć rozgrywkę na Xbox One, a za jakiś czas kontynuować ja na Xbox Series X. Warto przy tym nadmienić, że choć gra na nowej generacji ma działać zauważalnie lepiej, to dopiero w przyszłym roku otrzymamy darmową aktualizację, która pozwoli wydobyć pełen potencjał nowych urządzeń i wprowadzi m.in. pełne wsparcie dla technologii ray-tracking.

Jeśli natomiast jesteście zatwardziałymi pecetowcami, to tutaj wybór jest znacznie prostszy. Jedne co musicie sprawdzić, to czy wasz PC spełnia wymagania Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 - sprawdź wymagania na PC

Studio CD Projekt RED ujawniło już oficjalne wymagania sprzętowe Cyberpunk 2077 na PC. Trzeba przyznać, że są one dość "racjonalne" i większość graczy powinna (przynajmniej na minimalnych ustawieniach) bez problemu uruchomić grę.

Cyberpunk 2077 - Minimalne wymagania sprzętowe na PC (1080p):

OS: 64-bit Windows 7 lub 64-bit Windows 10

DirectX 12

Procesor: Intel Core i5-3570K lub AMD FX8310

RAM: 8 GB

GPU: Nvidia GeForce GTX 780 3 GB lub AMD Radeon RX 470

Miejsce na dysku: 70 GB HDD (SSD zalecany)

Cyberpunk 2077 - Zalecane wymagania sprzętowe na PC (1080p):

OS: 64-bit Windows 10

DirectX 12

Procesor: Intel Core i7-4790 lub AMD Ryzen 3 3200G

RAM: 12 GB

GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 6 GB lub GTX 1660 Super lub AMD Radeon RX 590

Miejsce na dysku: 70 GB SSD

Cyberpunk 2077 - Wysokie wymagania sprzętowe na PC (1440p):

OS: 64-bit Windows 10

DirectX 12

Procesor: Intel Core i7-4790 lub AMD Ryzen 3 3200G

RAM: 12 GB

GPU: Nvidia GeForce RTX 2060 lub AMD Radeon RX 5700 XT

Miejsce na dysku: 70 GB SSD

Cyberpunk 2077 - Wymagania sprzętowe Ultra na PC (4K):

OS: 64-bit Windows 10

DirectX 12

Procesor: Intel Core i7-4790 lub AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16 GB

GPU: Nvidia GeForce RTX 2080S / RTX 3070 lub AMD Radeon RX 6800 XT

Miejsce na dysku: 70 GB SSD

Ray-tracing - ta wyjątkowa technologia trafi do konsolowych wydań gry (na Xbox Series X i PlayStation 5) dopiero w przyszłym roku. Jednak gracze pecetowi, już od dnia premiery będą mogli się nią cieszyć, o ile oczywiście spełnią dość "wyśrubowane" wymagania.

Cyberpunk 2077 - Minimalne wymagania sprzętowe dla ray-tracing na PC (1080p)

OS: 64-bit Windows 10

DirectX 12

Procesor: Intel Core i7-4790 lub AMD Ryzen 3 3200G

RAM: 16 GB

GPU: Nvidia GeForce RTX 2060

Miejsce na dysku: 70 GB SSD

Cyberpunk 2077 - Wysokie wymagania sprzętowe dla ray-tracing na PC (1440p)

OS: 64-bit Windows 10

DirectX 12

Procesor: Intel Core i7-6700 lub AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16 GB

GPU: Nvidia GeForce RTX 3070

Miejsce na dysku: 70 GB SSD

Cyberpunk 2077 - Wymagania sprzętowe Ultra dla dla ray-tracing na PC (4K)

OS: 64-bit Windows 10

DirectX 12

Procesor: Intel Core i7-6790 lub AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16 GB

GPU: Nvidia GeForce RTX 3080

Miejsce na dysku: 70 GB SSD

