Cyberpunk 2077 - sprawdź, gdzie najtaniej kupić grę. Przegląd ofert.

Cyberpunk 2077 zadebiutuje już w najbliższy czwartek. Podpowiadamy, gdzie znaleźć najlepszą przedpremierową ofertę na grę CD Projekt Red.

Premiera Cyberpunk 2077 zbliża się wielkimi krokami. Już 10 grudnia, gracze z całego świata będą mogli wreszcie zagrać w długo wyczekiwaną produkcję polskiego studia.

Jeśli jeszcze nie zamówiliście gry i szukacie obecnie najlepszej oferty na rynku, to jesteście w dobrym miejscu. Zebraliśmy dla was najlepsze cenowo propozycje sklepów (zarówno on-line, jak i stacjonarnych) dotyczące gry Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 - przegląd ofert na PC

Jeśli wasz PC sprosta wymaganiom Cyberpunk 2077, to już 10 grudnia będziecie mogli cieszyć się prawdopodobnie najbardziej dopracowaną wersją grą. Już na starcie będziecie mogli cieszyć się m.in. z technologii ray tracking. Gdzie najtaniej dostaniecie Cyberpunk 2077 na PC? Sprawdźmy.

GOG.com – 199 zł (wersja cyfrowa + dodatki + rabat na gadżety związane z grą) – 199 zł

Epic Games Store (wersja cyfrowa + dodatki) - 199 zł

Steam (wersja cyfrowa + dodatki) - 199 zł

Kinguin - (wersja cyfrowa PL na GOG.com) - 196,97 zł

Cyberpunk 2077 pojawi się oczywiście również w pudełkowym wydaniu. Edycja ta, oprócz cyfrowych dodatków, zapewni graczom również fizyczne bonusy jak np.: mapę Night City, pocztówki z Night City, naklejki oraz kompendium wiedzy. W tej formie grę dostaniecie m.in. w:

onexstore.pl (wersja pudełkowa z kodem aktywacyjnym na GOG.com + fizyczne i cyfrowe dodatki) - 199 zł

gamefinity.pl - 209,90 zł

RTV Euro AGD - 219 zł

MediaMarkt - 219 zł

MediaExpert - 219 zł

Cyberpunk 2077 - przegląd ofert na Xbox One / Xbox Series X

Gracze konsolowi niestety nie mają tak szerokiego wyboru co do miejsca i sposobu zakupu Cyberpunk 2077, jak posiadacze PC. Najlepsze okazje dotyczące gry w wersji na Xbox One znajdziecie w:

Microsoft Store - (wersja cyfrowa na konsole Xbox One, Xbox One X, Xbox Series S i Xbox Series X) - 269,99 zł

4console.pl (wersja pudełkowa + bonusy fizyczne i cyfrowe) - 239 zł

ultima.pl (wersja pudełkowa + bonusy fizyczne i cyfrowe) - 239,90 zł

MediaExpert (wersja pudełkowa + bonusy fizyczne i cyfrowe) - 269 zł

RTV Euro AGD (wersja pudełkowa + bonusy fizyczne i cyfrowe) - 269 zł

Cyberpunk 2077 - przegląd ofert na PlayStation 4 / PlayStation 5

PS Store (wersja cyfrowa na konsole PlayStation 4 i PlayStation 5) - 269 zł

4console.pl (wersja pudełkowa + bonusy fizyczne i cyfrowe) - 239 zł

ultima.pl (wersja pudełkowa + bonusy fizyczne i cyfrowe) - 239,90 zł

MediaExpert (wersja pudełkowa + bonusy fizyczne i cyfrowe) - 269 zł

RTV Euro AGD (wersja pudełkowa + bonusy fizyczne i cyfrowe) - 269 zł

