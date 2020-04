Cyberpunk 2077 - szykujcie się na wysyp informacji na temat gry

Już w czerwcu, możemy spodziewać się nowych informacji na temat Cyberpunk 2077. Gra studia CD Projekt RED będzie jednym z gości IGN Summer of Gaming.

Studio CD Projekt RED jest obecnie skupione na ostatnich pracach, związanych z Cyberpunk 2077. Niestety, z tego właśnie powodu, w ostatnich miesiącach otrzymaliśmy niewiele nowych informacji na temat gry. Wielce prawdopodobne, że zmieni się to już za nieco ponad miesiąc.

Organizatorzy IGN Summer of Gaming poinformowali właśnie, że jednym z gości wydarzenia będzie polski zespół i ich przebojowa produkcja - Cyberpunk 2077. Przypomnijmy, IGN Summer of Gaming to cyfrowe wydarzenie, które, choćby w minimalnym stopniu, ma wypełnić lukę po odwołanych targach E3. Włodarze jednego z największych serwisów gamingowych na świecie - IGN, postanowili zorganizować własną imprezę, podczas której deweloperzy będą mogli zaprezentować swoje nadchodzące produkcje.

Swoją obecność podczas wydarzenia potwierdzili już m.in.: 2K, Square Enix, SEGA, Bandai Namco, Amazon, Google (Stadia), Devolver Digital czy THQ Nordic. Teraz, do tego grona dołącza CD Projekt RED. Choć nie ujawniono dokładnie czego możemy się spodziewać, to śmiało możemy założyć, że twórcy będą chcieli nas pozytywnie zaskoczyć i otrzymamy nowy gameplay z Cyberpunk 2077.

IGN Summer of Gaming będzie transmitowane do 112 krajów, a widzowie otrzymają do wyboru napisy w 25 językach. Transmisje z wydarzenia będzie można oglądać w sieci bez żadnych dodatkowych opłat, za pośrednictwem oficjalnych kanałów IGN lub na takich platformach, jak: Facebook, Mixer, Twitch, Snapchat Discover, TikTok i wielu innych.

Cyberpunk 2077 zadebiutuje 17 września tego roku na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Produkcja z całą pewnością trafi również na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X.

źródło: wccftech.com