Cyberpunk 2077 - ten mod pozwoli wam uruchomić grę na słabszych PC

Tam, gdzie CD Projekt nie może, tam modera pośle.

Choć to właśnie PC-towa wersja Cyberpunk 2077 uchodzi za najlepszą to i ona nie ustrzegła się błędów. Największym problemem graczy na tej platformie nie są jednak bugi, a optymalizacja. Produkcja CD Projekt RED wygląda na komputerach znakomicie, ale wymaga niezwykle potężnych maszyn. Posiadacze nieco słabszych urządzeń mają problem, aby uzyskać płynną rozgrywkę nawet przy ustawieniu detali na najniższy poziom.

Tam, gdzie zawodzi deweloper, pojawiają się moderzy, którzy już zdążyli stworzyć kilka modów poprawiających optymalizację gry. Tym razem w nasze ręce wpadł mod "Heavily Customized Optimization", który sprawia, że mamy jeszcze większy wpływ na ustawienia graficzne w Cyberpunk 2077. Sprawia to, że możemy z łatwością uzyskać kilka tych dodatkowych FPS-ów nawet na słabszych maszynach.

Mod "Heavily Customized Optimization" możecie pobrać już teraz z Nexus Mods. Tam też znajdziecie dokładną instrukcję jego instalacji i obsługi.

