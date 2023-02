Cyberpunk 2077 teraz działa jeszcze płynniej... tylko jakim kosztem

Gra od CD Project Red otrzymała kolejną aktualizację, która znacząco poprawia wydajność. Szkoda tylko, że z funkcji tej skorzystają nieliczni.

Od premiery Cyberpunka minęło już ponad dwa lata. Gra, która była krytykowana na premierę za stan techniczny, w jakim została wypuszczona, w końcu jest grywalna. Dodatkowo oczekujemy, że w najbliższym czasie doczekamy się pierwszego (i jedynego) dodatku do tego tytułu. Developerzy jednak cały czas pracują nad usprawnieniem podstawowego Cyperpunka. Ostatni update dodał w końcu wsparcie dla DLSS 3.0, jednak czy... kogokolwiek to obchodzi?

DLSS 3.0 - jest lepiej

Już podczas premierowych testów RTX 4090 (w październiku 2022 roku) udało się mi uzyskać dostęp do przedpremierowej wersji gry, która zapewniała obsługę najnowszej odsłony Super Samplingu. Cóż - powtórzę to samo, co pisałem wtedy. Zszokowała mnie różnica w jakości generowanego obrazu oraz jego płynność. Dzięki DLSS 3.0 gra generowała prawie trzy razy więcej klatek niż przy wyłączonej funkcji!

Jak wygląda to teraz? Co prawda nie miałem już do dyspozycji RTX 4090, więc testy wykonałem na RTX 4080 od Gainwarda. Na szybko wczytałem swoją lokację testową, by sprawdzić, czy finalna wersja patcha zapewnia podobne wrażenia. Oczywiście wszystkie testy wykonałem na naszej redakcyjnej platformie testowej o następującej konfiguracji:

PROCESOR : AMD Ryzen 9 7950X

: AMD Ryzen 9 7950X PŁYTA GŁÓWNA : AsRock X670E Taichi

: AsRock X670E Taichi RAM : G.Skill Trident Z5 Neo 32 GB 6000 CL30

: G.Skill Trident Z5 Neo 32 GB 6000 CL30 KARTA GRAFICZNA : Gainward RTX 4080 16 GB Phantom

: Gainward RTX 4080 16 GB Phantom DYSK : LEXAR NM800 1TB, Kingston Fury Renegade 2 TB

: LEXAR NM800 1TB, Kingston Fury Renegade 2 TB ZASILACZ : COOLER MASTER MWE GOLD V2 1050 W

: COOLER MASTER MWE GOLD V2 1050 W CHŁODZENIE: Custom LC 360 mm RAD

Wyniki potwierdzają spostrzeżenia z października. DLSS 3.0 zapewnia znaczący wzrost wydajności w Cyberpunku 2077. Jednak muszę w tym miejscu wspomnieć o największej kontrowersji.

Wydajność za paywallem?

Niestety, DLSS 3.0 wymaga, byśmy w naszym komputerze posiadali karty serii RTX 4000. Co by nie mówić - nie są to najtańsze układy na rynku. Dla przykładu: RTX 4070 Ti kosztuje ponad 4 000 zł, a użyty przeze mnie do testów RTX 4080 Gainwarda prawie 6 500 zł. Są to bardzo duże kwoty jak za samą kartę graficzną. Cyberpunk, za sprawą obsługi Ray Tracingu, stał się Crysisem naszych czasów. Wciąż można czuć pełen dyskomfort włączając DLSS, by móc się cieszyć płynną rozgrywką na karcie graficznej za ponad 6 000 zł.

Wysokie ceny RTX 4000, spowodują, że niewielu użytkowników skorzysta z nowej funkcji

Przecież DLSS miał być technologią, która zapewnia płynność rozgrywki właśnie w przypadku, gdy nie stać nas na najdroższe GPU na rynku. A co z posiadaczami starszych wersji GeForce czy kart konkurencji? W ich sytuacji najnowszy patch nic nie zmienia. Co prawda dalej możemy skorzystać z DLSS 2.0 czy FSR, jednak w tym przypadku nie mamy co liczyć na tak spektakularne rezultaty.

Co prawda Nvidia w najbliższym czasie zapewne wypuści tańsze GPU serii RTX 4000, jednak czy naprawdę będą one opłacalne? Przecież najnowsze plotki wspominają, że RTX 4060 Ti ma kosztować aż 500 dolarów i zapewnić wydajność zbliżoną do RTX 3070. Jeżeli to się potwierdzi to doczekamy się na pewno sporej ilości materiałów promujących wydajność właśnie przy włączonym DLSS 3.0.

Miło patrzeć, że Cyperpunk 2077 wciąż jest rozwijany i poprawiany. Cenię ten tytuł, nawet bardziej za rozbudowana fabułę niż oprawę graficzną. W tym przypadku nie możemy mieć pretensji do Redów, ponieważ obecny stan techniczny gry jest dużo lepszy niż ostatnio wypuszczonego Wiedźmina z Ray Tracingiem. Jednak czy nowy patch coś zmienia? Podejrzewam, jako posiadacz RTX 3080, że dla większości z nas nie.