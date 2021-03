Cyberpunk 2077 traci głównego twórcę, co dalej z grą CDPR?

Zespół odpowiedzialny za Cyberpunk 2077 właśnie stracił swojego lidera. Jaka przyszłość czeka dzieło CD Projekt RED?

Po ośmiu latach pracy z CD Projekt RED pożegnał się Andrzej Zawadzki - główny projektant rozgrywki (lead gameplay designer) Cyberpunk 2077. Choć oczywiście należy mieć świadomość, iż nad tak dużym projektem jak CP2077 pracuje nawet kilkaset osób, to zawsze strata tak ważnej persony odbija się na całym zespole.

Niestety, Andrzej Zawadzki nie ujawnił dokładnych powodów rozstania. Pożegnalny wpis sugeruje jednak, że pomimo ostatni spekulacji na temat konfliktu wewnętrznego w CD Projekt RED (pomiędzy deweloperami a kierownictwem), odejście odbyło się w miłej atmosferze.

Po prawie 8 latach, mój czas w CDPR dobiegł końca. Czas na nową przygodę. Dziękuję każdej osobie, którą spotkałem na tej drodze. To była prawdziwa przyjemność. Do zobaczenia. - Andrzej Zawadzki

Zawadzki, w pytaniach od fanów, nie chciał zdradzić, co dokładnie ma na myśli pisząc "czas na nową przygodę". Zdradził jedynie, że w pierwszej kolejności planuje długie wakacje. Deweloper trafił do CD Projekt RED w 2013 roku. W trakcie swojego pobytu w polskim studiu pracował m.in. przy grze Wiedźmin 3: Dziki Gon i obu dodatkach do niej, a więc: "Serce z kamienia" oraz "Krew i wino". W 2016 roku dołączył do zespołu odpowiedzialnego za Cyberpunk 2077.

Jak ta strata odbije się na Cyberpunk 2077? Tego jeszcze nie wiemy, CDPR pracuje obecnie nad dużą aktualizacją - 1.2, która, według wcześniejszych zapewnień, ma zlikwidować większość błędów z gry, poprawić niektóre elementy rozgrywki, a także sprawić wreszcie, że konsolowe wydanie gry (szczególnie na PS4 i Xbox One) będzie w pełni grywalne.

