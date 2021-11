Cyberpunk 2077 trafi do Xbox Game Pass? CD Projekt RED odpowiada

Czy Cyberpunk 2077 już niebawem zasili bibliotekę Xbox Game Pass? Poznaliśmy oficjalne stanowisko CD Projekt RED.

fot. CD Projekt RED

Długo nam przyszło czekać na nowe wieści o Cyberpunk 2077, aż wczoraj otrzymaliśmy ich całe mnóstwo. Włodarze CD Projekt RED podzielili się z nami wieloma ciekawymi informacjami na temat przyszłości Cyberpunk 2077 i serii Wiedźmin. Przede wszystkim dowiedzieliśmy się, że prace nad wersją Cyberpunka dedykowaną Xbox Series X/S i PlayStation 5 przebiegają zgodnie z planem i trafi ona do nas już w pierwszym kwartale 2022 roku. Przy tej okazji, Adam Kiciński - jeden z liderów CD Projekt RED, został zapytany czy jest szansa na to, aby Cyberpunk 2077 trafił w niedalekiej przyszłości do Xbox Game Pass. Biorąc pod uwagę znakomite relacje polskiego studia i Microsoftu nie było to zapytanie chybione.

Zdaniem Adama Kicińskiego jest jednak jeszcze za wcześnie, aby Cyberpunk 2077 trafił do Xbox Game Pass, czy jakiejkolwiek innej usłudze opartej na subskrypcji.

Zobacz również:

Zawsze rozważamy każdą okazję biznesową, ale ten rodzaj modelu subskrypcyjnego jest dobry w pewnym momencie cyklu życia produktu, więc nie za wcześnie. Wiedźmin 3 był przez jakiś czas w abonamencie (Xbox Game Pass i PlayStation Now przyp.red.), ale za każdym razem musimy rozważyć korzyści i koszty, musimy porównać to ze sprzedażą, więc to decyzja oparta na danych. Jest zdecydowanie za wcześnie na Cyberpunka - Adam Kiciński.

Jeśli zatem mieliście nadzieję, że rozpocznie swoją przygodę w Night City na Xbox Series X w ramach Game Pass, to musimy was rozczarować. Na pocieszenie mamy jednak dobre wieści. Next-genowa wersja Cyberpunk 2077 zadebiutuje wraz z ogromną aktualizacją, możemy zatem liczyć, że już niebawem otrzymamy najlepszą z dostępnych na rynku edycji gry od CD Projekt RED.

Zobacz również: Spider-Man od dzisiaj w Marvel's Avengers. Zobacz zwiastun