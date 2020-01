Cyberpunk 2077 - tryb sieciowy wciąż powstaje, ale nie zagramy w niego przed 2022

Tryb multiplayer do Cyberpunk 2077 powstaje jako oddzielny projekt i nie ukaże się do 2022 roku.

Ostatnie dni, to gorący okres pod względem informacji o planowanych na ten rok tytułach. Cyberpunk 2077 nie jest tu wyjątkiem. Zaledwie wczoraj dowiedzieliśmy się, że wyznaczona na kwiecień 2020 roku premiera gry, została znacznie przesunięta – na wrzesień. Dziś otrzymujemy kolejne doniesienia, tym razem na temat trybu multiplayer. Szef wydawnictwa CD Projekt RED - Michał Nowakowski, ogłosił, że nadal trwają prace nad wieloosobowym trybem sieciowym, powstaje on równolegle do singlowej kampanii Cyberpunk 2077 i jest to odrębny projekt AAA. Zapowiedziano również, że rok 2021 jest mało prawdopodobnym terminem wydania multiplayer'a, nastąpi to najwcześniej w 2022 roku.

Oficjalne ogłoszenie trybu sieciowego miało miejsce we wrześniu, jednak już wtedy twórcy zapowiadali, że ukaże się on dopiero po kilku darmowych aktualizacjach i płatnych DLC do kampanii jednoosobowej. Biorąc pod uwagę czas oczekiwania i zapowiedzi studia CD Projekt RED, możemy się spodziewać naprawdę dużej zawartości, być może czegoś na miarę GTA Online.

Premiera Cyberpunk 2077 odbędzie się 17 września 2020 roku. Tytuł ukaże się na PlayStation 4, Xbox One i PC.

