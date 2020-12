Cyberpunk 2077 - ubrania, konsole, akcesoria. Gadżety dla każdego fana

Przeglądamy i wybieramy najciekawsze gadżety dla fanów Cyberpunk 2077.

Spis treści

Nie będzie przesadą jeśli nazwiemy grę Cyberpunk 2077 światowym fenomenem. Choć nie zdążyła ona jeszcze zadebiutować na rynku, to już może poszczycić się mianem kultowej. Co więcej, produkcja studia CD Projekt Red stała się franczyzą, która już teraz znacznie wykracza poza gamingową strefę.

Oprócz licznych licencjonowanych sprzętów jak: konsole, pady czy dyski, na rynku znajdziemy również wiele innych gadżetów dla fanów Cyberpunk 2077, w tym: książki, akcesoria, ubrania czy puzzle.

Specjalnie dla was postanowiliśmy zebrać najciekawsze gadżety i urządzenia z logiem Cyberpunk 2077. Jesteśmy pewni, że prawdziwi sympatycy uniwersum, znajdą tu coś dla siebie.

Cyberpunk 2077 – konsole i akcesoria

Dzięki współpracy z firmą Microsoft, Cyberpunk 2077 doczekał się wyjątkowego, limitowanego wydania konsoli Xbox One X wraz ze stylizowanym kontrolerem i grą.

Jeśli cenicie sobie kolekcjonerskie edycje konsol, to teraz macie niepowtarzalną okazję do zdobycia jednej z nich. Wiele sklepów zdecydowało się bowiem na atrakcyjne obniżki cen tego wydania.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby sięgnąć po sam kontroler, w wyjątkowej, limitowanej stylizacji, kupić go możecie np. tutaj.

Fani gadżetów z pewnością docenią równieżdysk zewnętrzny marki Seagate o pojemności 2TB, który możecie z łatwością podłączyć np. do konsoli Xbox One.

Cyberpunk 2077 – ubrania, figurki, gadżety

Firma CD Projekt nie ma zamiaru zmarnować potencjału jaki tkwi w marce Cyberpunk 2077, dlatego też już teraz możecie nosić się jak prawdziwy samuraj przyszłości.

Na rynku znajdziecie m.in. kurtki, bluzy, czapki, koszulki, a nawet skarpetki dedykowane fanom gry. Nic tylko znaleźć odpowiedni rozmiar i ze stylem zasiąść do rozgrywki.

Kolekcjonerzy z pewnością docenią serię znakomitych figurek, które powstały przy ścisłej współpracy firm CD Projekt Red oraz Dark Horse.

Wśród dostępnych modeli znajdziecie m.in. podobiznę Johnnego Silverhanda, V (zarówno kobiety, jak i mężczyzny) czy Jackiego (jednego z towarzyszy głównego bohatera).

Jeśli cechuje was cierpliwość, to spodobają się wam również znakomite grafiki z Cyberpunk 2077 w formie puzzli.

Warto też wspomnieć o pozycji o tytule: Cyberpunk 2077. Jedyna oficjalna książka o świecie gry Cyberpunk 2077 – jest to obszerne kompendium o uniwersum Cyberpunka, które pomoże wam poznać niezwykle rozbudowany i skomplikowany świat gry.

Na co jeszcze możemy liczyć? Jest tego całkiem sporo – plakaty, breloczki, kubki, w zasadzie wszystko co może nam tylko przyjść do głowy. Co więcej, potwierdzono już że na początku przyszłego roku otrzymamy pierwszy oficjalny komiks w uniwersum Cyberpunk 2077, a nieco później w serwisie Netflix pojawi się serial animowany dla dorosłych.

Jak widać, gadżetów dla fanów gry polskiego studia nie brakuje i każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Zobacz również: