Cyberpunk 2077 w wersji tylko dla dorosłych? Poznajcie Cyberbang 2069

Mało wam Cyberpunk 2077 w życiu? Sprawdźcie zatem darmową produkcję Cyberbang 2069.

Cyberbang 2069 (fot. Triple Thirst Studio)

Wciąż czekamy na jakiekolwiek nowe informacje odnośnie przyszłości Cyberpunk 2077. Sporo się ostatnio plotkowało o nadchodzącym DLC, nowym wydaniu - Samurai Edition czy kolejnej aktualizacji (1.5). Niestety, większość informacji pochodzi z nieoficjalnych źródeł. Włodarze CD Projekt Red są wyjątkowo cisi na początku nowego roku. W oczekiwaniu na nowe wieści odnośnie Cyberpunk 2077, warto zainteresować się ciekawym fanowski projektem - Cyberbang 2069.

Cyberbang 2069 (fot. Triple Thirst Studio)

Cyberbang 2069 to gra z gatunku visual novel osadzona w uniwersum Cyberpunk 2077, w której waszym zadaniem jest nawiązanie romantycznych relacji z postaciami znanymi z gry CD Projekt Red. Gra jest dostępna zarówno w wersji SFW, jak i NSFW (przeznaczona wyłącznie dla pełnoletnich odbiorców). Oznacza to, że spróbować swoich sił w Cyberbang 2069 może właściwie każdy. Co ciekawe, twórcy gry - Triple Thirst Studio, podkreślają, że gra powstała za zgodą CD Projekt Red.

Zobacz również:

Darmowy, Nieoficjalny projekt fanowski stworzony za wyraźną zgodą CD Projekt Red i nie wspierany przez nich - Triple Thirst Studio.

Gracze, którzy mieli już okazję zaznajomić się z produkcją doceniają jest warstwę artystyczną i solidną narrację. Co istotne, Cyberbang 2069 to projekt wciąż rozwijany i w pełni darmowy. Grę możecie pobrać zarówno na PC z Windows, jak i na Mac.

Cyberbang 2069 (fot. Triple Thirst Studio)

Społeczność skupiona wokół Cyberpunk 2077 po raz kolejny pokazała, że pomimo licznych problemów wciąż jest z grą CD Projekt Red. Najwyższy czas, aby polskie studio odpowiedziało na wołania fanów i udowodniło, iż Cyberpunk 2077 nie jest pogrzebanym projektem.

Zobacz również: