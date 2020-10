Cyberpunk 2077 w złocie! Nic już nie zagraża premierze gry CD Projekt Red

Polskie studio CD Projekt RED właśnie poinformowało, że Cyberpunk 2077 osiągnął tzw. "złoty" status produkcji.

Panie i Panowie, to już pewne - premiera Cyberpunk 2077 odbędzie się dokładnie 19 listopada. Po wielu latach (niełatwej) produkcji, licznych problemach i opóźnieniach możemy wreszcie odetchnąć z ulgą. Kolejne, miejmy nadzieję, wielkie dzieło polskiego dewelopera uzyskało "złoty" status produkcji. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że zakończono główne prace nad grą i trafi ona niebawem do tłoczni, gdzie rozpocznie się proces przygotowywania milionów pudełek z Cyberpunk 2077.

Oczywiście należy pamiętać, że dzisiejsza wiadomość nie oznacza, iż deweloperzy będą odpoczywać. Wręcz przeciwnie, wprowadzone niedawno nadgodziny zostaną z całą pewnością wykorzystane do "doszlifowania" produkcji. Możemy się zatem spodziewać, że już w dniu premiery czekać będzie na nas sporych rozmiarów aktualizacja.

Cyberpunk 2077 has gone gold! ????



See you in Night City on November 19th! pic.twitter.com/s6U266Y1fp — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 5, 2020

Warto zapoznać się również z mapą Night City, która trafiła dzisiaj do sieci. Jeśli szukacie dodatkowych informacji na temat Cyberpunk 2077 to zajrzyjcie tutaj.

