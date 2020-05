Cyberpunk 2077: wbijanie gwoździ w dłonie i stopy oraz inne sceny dla dorosłych

ESRB zaktualizowało klasyfikację wiekową dla gry Cyberpunk 2077. Otrzymała M, co oznacza, że mogą z niej korzystać gracze od 17 lat wzwyż. W uzasadnieniu podano ciekawe opisy scen występujących w rozgrywce.

ESRB (skrót od Entertainment Software Rating Board) to organizacja oceniająca zawartość wydawanych w USA gier komputerowych i na jej podstawie wyznaczająca ograniczenia wiekowe. Cyberpunk 2077 otrzymał dzisiaj M - oznacza to, że gra przeznaczona jest dla osób od 17 roku życia i "może zawierać sceny seksualne lub ostrą przemoc i przekleństwa". W uzasadnieniu tej klasyfikacji czytamy:

"Podczas jednej z misji gracz jest asystuje przy wbijaniu gwoździ w dłonie i stopy innej postaci, scenie tej towarzyszą krzyki bólu i tryskająca krew. Gra zawiera nagość oraz elementy związane z seksualnością - podczas wyboru postaci można zdecydować się na płeć i określić wielkości piersi, pośladków, a także genitaliów. Gracz może brać udział w aktywności seksualnej z innymi głównymi postaciami gry oraz prostytutkami. Sceny seksu prezentowane są z perspektywy pierwszej osoby i pokazują częściowo nagie postacie, wykonujące charakterystyczne dla kopulacji ruchy. (...) Gra zawiera częste odniesienia do fikcyjnych narkotyków, a także stymulantów, które postać kierowana przez gracza może zażywać. Niektóre sceny umożliwiają również upijanie się do momentu, gdy świat widziany jej oczyma nie staje się zniekształcony."

No cóż - jak na świat mrocznej, ponurej przyszłości to nie jest zaskoczenie. Do premiery gry pozostało jeszcze sporo czasu - ma ukazać się 17 września na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Być może do tego czasu dowiemy się o kolejnych elementach dla dorosłych. Z drugiej zaś strony - czy ktoś spodziewał się czegoś innego po cyberpunkowym świecie?

Źródło: WCCF Tech