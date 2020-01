Cyberpunk 2077 - wersje na PlayStation 5 i Xbox Series X na razie nie są w planach

Przedstawiciele studia CD Projekt RED podkreślają, że Cyberpunk 2077 powstaje z myślą o konsolach obecnej generacji.

Po wczorajszym ogłoszeniu o opóźnieniu premiery Cyberpunk 2077, wokół produkcji naszego rodzimego studia - CD Projekt RED, znowu zrobiło się głośno. Przy okazji całego tego zamieszania dowiedzieliśmy się kilku ciekawych rzeczy na temat gry.

Jako iż Cyberpunk 2077 zadebiutuje (miejmy nadzieję) w połowie września, to zaczęły narastać spekulacje dotyczące ewentualnej premiery gry na konsolach nowej generacji - PlayStation 5 i Xbox Series X. Jednak przedstawiciele "RED-ów" postanowili je szybko rozwiać. Piotr Nielubowicz - dyrektor finansowy CD Projekt RED, zdradził, że w planach zespołu nic się nie zmieniło i Cyberpunk wciąż jest traktowany jako produkcja powstają z myśląca wyłącznie o obecnej generacji.

W tej chwili Cyberpunk zmierza na PlayStation 4, Xbox One i PC. Nic się nie zmieniło w odniesieniu do tych planów. - Piotr Nielubowicz, dyrektor finansowy CD Projekt RED

Wtóruje my Adam Kiciński - CEO CD Projekt RED, który podkreśla, że Cyberpunk 2077 zawsze był projektowany wyłącznie dla PlayStation 4, Xboxa One i PC. Co ciekawe jednak, lider studia nie przekreśla całkowicie szans na powstanie w przyszłości wersji gry dla konsol nowej generacji.

Idziemy według tych samych planów, które ustaliliśmy. Cyberpunk 2077 od zawsze był projektowany z myślą o PS4 i Xbox One. Myślimy o następnej generacji, ale na razie skupiamy się na bieżącej. Ten plan jest nadal ważny. - Adam Kiciński, CEO CD Projekt RED

Możemy być zatem pewni, że we wrześniu Cyberpunk 2077 "wyciągnie ostatnie soki" z naszych obecnych konsol. Możliwe również, że jakiś czas po premierze PlayStation 5 i Xbox Series X, CD Projekt RED zdecyduje się wydać grę również na nie.

Przypomnijmy, nowa data premiery Cyberpunk 2077 to 17 września tego roku.

źródło: wccftech.com