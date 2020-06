Cyberpunk 2077 - wysyp nowych informacji na temat gry CD Projekt RED

Przedstawiciele CD Projekt RED ujawnili nowej informacje na temat zadań, systemu walki i świata gry Cyberpunk 2077.

Choć na prezentację nowego gameplay'u z Cyberpunk 2077 musimy jeszcze trochę poczekać, nie oznacza to, że w temacie gry studia CD PRojekt RED panuje cisza, wręcz przeciwnie. Podczas rozmowy z dziennikarzami magazynu Gamestar, przedstawiciele polskiego zespołu ujawnili kilka ciekawostek na temat zadań, npc i systemu walki w Cyberpunk 2077.

Przede wszystkim, podkreślono, że projekt zadań i poziomów znacznie przewyższa to, z czym mieliśmy do czynienia w Wiedźminie 3. Twórcy porównują przeskok jakościowy do tego, jaki dokonał się pomiędzy grami Wiedźmin 2 i "Dzikim Gonem". Sposobów na rozwiązanie każdego zadania w grze ma być co najmniej kilka (około trzy razy więcej niż w W3). Najbardziej kreatywni gracze będę mieli więc spore pole do popisu.

Choć w Cyberpunk 2077 dominować będzie broń palna, to nie zabraknie również rozbudowanego systemu walki wręcz, który obecnie wygląda i działa znacznie lepiej, niż na zwiastunie gry z ostatnich targów E3.

Świat gry ma być niezwykle żywy, a to m.in. za sprawą ponad 1000 NPC. Dla każdego z nich ręcznie zaprojektowano harmonogram dnia.

Po raz pierwszy usłyszeliśmy również konkrety, na temat cyberprzestrzeni. Przebywając w niej, będziemy mogli przyzywać różnego rodzaju potwory i wojowników (inspirowanych grami fantasy) do atakowania wrogich hakerów.

No i jeszcze ciekawostka: w skutek pandemii koronawirusa CD Projekt RED musiało przejść na tryb pracy zdalnej, więc aby był on w pełni wydajny, firma musiała rozesłać do swoich pracowników ponad 700 stacji bazowych z grą.

Kolejnych informacji na temat Cyberpunk 2077 możemy spodziewać się podczas wydarzenia "Night City Wire", które odbędzie się 25 czerwca.

Cyberpunk 2077 zadebiutuje już 17 września na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

